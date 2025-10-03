Prima pagină » Actualitate » Momentul în care un copac cade pe o mașină aflată în mișcare. Vremea de azi a făcut prăpăd în București

Momentul în care un copac cade pe o mașină aflată în mișcare. Vremea de azi a făcut prăpăd în București

03 oct. 2025, 18:28, Actualitate
Momentul în care un copac cade pe o mașină aflată în mișcare. Vremea de azi a făcut prăpăd în București

Vremea de azi a făcut prăpăd în București. Într-un scurt video postat pe pagina de Facebook Meteoplus este surprins fix momentul în care un copac înalt cade o mașină aflată în mișcare, pe șosea. S-a întâmplat în București, pe Luică.

Vremea de azi, 3 octombrie 2025, a fost ploiasă, iar vântul s-a resimțit din plin.

În Capitală, vremea a fost închisă, rece și vântoasă. A plouat, iar cantitățile de apă au ajuns la aproximativ 10 l/mp vineri dimineață. Vântul a sufla cu putere, atingând la rafală 70–75 km/h. Temperaturile minime s-au situat între 4 și 6 grade de dimineață, iar pe parcursul zilei au fost temperaturi maxime de 10–12 grade, iar minimele se anunță de 8–9 grade.

ISU B-IF a oferit noi precizări legate de intervențiile de azi din Capitală și Ilfov. În intervalul orar 10:00 – 14:00, au fost gestionate 101 intervenții în București și județul Ilfov.

„Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, astăzi, 03.10.2025, în intervalul orar 10:00-14:00, pompierii ISU B-IF au gestionat 101 intervenții în București și Ilfov, astfel:

  • 98 de cazuri în București, după cum urmează:

– 72 pentru copaci căzuți;

– 26 pentru elemente de construcție desprinse.

În urma acestora, o victimă ce prezenta leziuni minore a fost asistată medical şi au fost avariate 34 de autoturisme.

  • 3 cazuri în Ilfov pentru copaci căzuți”, transmite ISU B-IF.

De asemenea, ,ai multe mașini au fost avariate în zona Baba Novac. Vezi mai multe detalii AICI

În estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură, la peste 1.500 m, a fost anunțat Cod galben de ninsori temporar viscolite, cu rafale de 50–70 km/h și strat de zăpadă de 10–30 cm. În paralel, meteorologii au emis un Cod portocaliu pentru zona montană a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov. Aici au fost anunțate ninsori abundente, temporar viscolite, cu rafale de 70–80 km/h și strat consistent de zăpadă de 30–50 cm.

Autorul recomandă:

Vântul a făcut prăpăd în București: o persoană rănită, zeci de mașini distruse de copacii căzuți, cabluri rupte, construcții avariate

Mesaj pentru șoferii din Sectorul 2 care au mașinile avariate după furtună. Rareș Hopincă a anunțat procedura de obținere a despăgubirilor

