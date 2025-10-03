Momentul în care un copac cade pe o mașină aflată în mișcare. Vremea de azi a făcut prăpăd în București

Vremea de azi a făcut prăpăd în București. Într-un scurt video postat pe pagina de Facebook Meteoplus este surprins fix momentul în care un copac înalt cade o mașină aflată în mișcare, pe șosea. S-a întâmplat în București, pe Luică.
Vremea de azi, 3 octombrie 2025, a fost ploiasă, iar vântul s-a resimțit din plin.
În Capitală, vremea a fost închisă, rece și vântoasă. A plouat, iar cantitățile de apă au ajuns la aproximativ 10 l/mp vineri dimineață. Vântul a sufla cu putere, atingând la rafală 70–75 km/h. Temperaturile minime s-au situat între 4 și 6 grade de dimineață, iar pe parcursul zilei au fost temperaturi maxime de 10–12 grade, iar minimele se anunță de 8–9 grade.
ISU B-IF a oferit noi precizări legate de intervențiile de azi din Capitală și Ilfov. În intervalul orar 10:00 – 14:00, au fost gestionate 101 intervenții în București și județul Ilfov.
„Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, astăzi, 03.10.2025, în intervalul orar 10:00-14:00, pompierii ISU B-IF au gestionat 101 intervenții în București și Ilfov, astfel:
– 72 pentru copaci căzuți;
– 26 pentru elemente de construcție desprinse.
În urma acestora, o victimă ce prezenta leziuni minore a fost asistată medical şi au fost avariate 34 de autoturisme.
De asemenea, ,ai multe mașini au fost avariate în zona Baba Novac. Vezi mai multe detalii AICI!
În estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură, la peste 1.500 m, a fost anunțat Cod galben de ninsori temporar viscolite, cu rafale de 50–70 km/h și strat de zăpadă de 10–30 cm. În paralel, meteorologii au emis un Cod portocaliu pentru zona montană a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov. Aici au fost anunțate ninsori abundente, temporar viscolite, cu rafale de 70–80 km/h și strat consistent de zăpadă de 30–50 cm.
