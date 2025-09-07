Moțiune de cenzură pe Sănătate, inițiată de 125 de parlamentari ai opoziției, a fost respinsă în mod oficial. Prezenți: 392 de parlamentari, voturi: 109, dintre care 108 pentru și 1 împotrivă.

După ce a fost respinsă, moțiunea de cenzură, reforma din Sănătate, pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea, se consideră adoptată de către Parlament. Ea mai poate fi atacată la CCR înainte să fie promulgată de președintele Nicușor Dan.

AUR, SOS și POT au depus miercuri seara patru moțiuni de cenzură. Ele vizează patru din cele cinci proiecte de lege asumate de Cabinetul Bolojan în Parlament. Singurul proiect neatins de moțiune este reforma pensiilor magistraților.

Cele 4 proiecte vizate de moțiuni de cenzură:

reforma din sănătate,

reforma guvernanței corporative,

reforma privind eficientizarea autorităților administrative autonome (ASF, ANCOM, ANRE),

reforma care cuprinde măsurile fiscale.

Foto:Mediafax/ Alexandra Pandrea

Recomandarea autorului: