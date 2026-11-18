Cutremurul cu magnitudinea de 5,7, produs în noaptea de marți spre miercuri, în zona seismică Vrancea, a fost resimțit mai puternic la etajele superioare ale blocurilor.

În timpul unui cutremur, persoanele care locuiesc la etajele superioare ale blocurilor pot simți mișcări mult mai ample decât cele aflate la parter. Deși mișcările pot părea mai violente la înălțime, acest lucru nu înseamnă automat că ultimele etaje sunt cele mai periculoase. Atunci când se produce un cutremur, undele seismice se propagă prin pământ și determină mișcarea fundației clădirilor. Energia transmisă structurii provoacă oscilații care pot fi resimțite diferit de locatari, în funcție de etajul la care se află. În cazul blocurilor înalte, mișcările pot deveni mai ample la nivelurile superioare, din cauza modului în care construcția se deformează și oscilează.

De ce se mișcă mai mult ultimele etaje ale unui bloc

O clădire nu este complet rigidă. În timpul unui cutremur, aceasta se poate deforma și poate oscila lateral, în funcție de caracteristicile structurii și ale mișcării seismice. Fundația urmărește mișcarea terenului, în timp ce etajele superioare pot avea deplasări laterale mai mari.

În timpul unui cutremur, undele seismice pun în mișcare terenul pe care este construită clădirea. Această mișcare este transmisă fundației și apoi structurii imobilului. Însă blocul nu se deplasează ca un obiect complet rigid. Structura se deformează elastic și oscilează, iar amplitudinea deplasării poate crește odată cu înălțimea. Astfel, etajele superioare pot avea mișcări laterale mai ample decât cele inferioare. Specialiștii spun că mișcările mai ample la etajele înalte nu indică automat un risc de prăbușire.

De ce locatarii din București pot simți puternic seismele din Vrancea

Cutremurele intermediare din zona Vrancea, produse la adâncimi de ordinul a 70-200 de kilometri, pot fi resimțite pe suprafețe extinse, inclusiv la București. Undele seismice parcurg distanțe mari și pot interacționa diferit cu structura fiecărei clădiri. În Capitală, caracteristicile terenului pot influența mișcarea seismică și pot favoriza amplificarea anumitor componente ale acesteia.

Din acest motiv, locatarii a două blocuri apropiate pot percepe diferit același seism. De asemenea, mișcarea poate fi mai evidentă în clădirile cu multe etaje, unde oscilațiile lente sunt uneori mai ușor de observat decât vibrațiile rapide.

Ce trebuie să faci dacă te prinde cutremurul la un etaj superior

Specialiștii în protecție civilă recomandă ca persoanele surprinse de un cutremur într-o clădire să nu încerce să coboare pe scări în timpul mișcării seismice. Scările pot deveni periculoase, iar deplasarea prin clădire în timpul oscilațiilor crește riscul de accidentare.

Cea mai sigură reacție imediată este, în general, să te așezi la pământ, să te adăpostești sub o masă solidă, dacă este disponibilă, și să te ții de aceasta până când mișcarea încetează.

Este important să te îndepărtezi de ferestre, oglinzi, dulapuri înalte și obiecte care ar putea cădea. Liftul nu trebuie folosit în timpul cutremurului.

După încetarea mișcării seismice, trebuie urmate instrucțiunile autorităților și ale personalului responsabil de siguranța clădirii.

Prin urmare, cutremurele pot fi resimțite mai intens la etajele superioare deoarece clădirile oscilează și se deformează sub acțiunea undelor seismice. Amplitudinea mișcărilor poate crește odată cu înălțimea, însă riscul real depinde de rezistența întregii structuri, nu doar de etajul la care se află locatarii.