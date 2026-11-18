Până miercuri, la ora 20:00, sunt valabile două coduri emise de ANM, unul galben și unul portocaliu. Meteorologii anunță ploi torențiale în mai multe zone ale țării. Vremea va fi instabilă. Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. În București, cerul va fi mai mult noros și, temporar, va ploua.

În Banat, Crișana, Maramureș, nordul și sud-vestul Transilvaniei, vestul Carpaților Meridionali și local în nordul Carpaților Orientali va ploua însemnat cantitativ, fiind emis codul galben.

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Cod galben – Ploile vor avea caracter de aversă. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi, în general, de 25…50 l/mp.

Cod portocaliu – în Carpații Occidentali, local în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali vor fi perioade cu ploi torențiale

„ În Munții Banatului și local în vestul Carpaților Meridionali ploile vor continua și se vor mai acumula cantități de apă de 30…50 l/ mp”, transmite ANM.

În țară , astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 13 și 19 grade , cu cele mai mari valori în sudul Banatului, al Olteniei și în sud-vestul Munteniei și în Dobrogea. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 12 grade . Izolat dimineața și noaptea va fi ceață.

, astăzi, , cu cele mai mari valori în sudul Banatului, al Olteniei și în sud-vestul Munteniei și în Dobrogea. . Izolat dimineața și noaptea va fi ceață. În București, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea minimă va fi de 8…9 grade.

ANM anunță și intensificări ale vântului

Până în data de 20 noiembrie, la ora 10:00, este valabilă și o informare meteo emisă de ANM.

„Vântul va avea intensificări mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane. Pe parcursul zilei de joi (19 noiembrie) vântul va avea intensificări în sud-vest. În noaptea de joi spre vineri (19/20 noiembrie) intensificările vântului vor fi prezente în toate regiunile”, precizează meteorologii ANM.

Vor fi viteze în general de 45…55 km/h. La altitudini mari rafalele vor atinge 70…90 km/h. În noaptea de joi spre vineri vor depăși 100 km/h.

În jumătatea de vest a țării precum și la munte va ploua moderat cantitativ.