Până miercuri, la ora 20:00, sunt valabile două coduri emise de ANM, unul galben și unul portocaliu. Meteorologii anunță ploi torențiale în mai multe zone ale țării. Vremea va fi instabilă. Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. În București, cerul va fi mai mult noros și, temporar, va ploua.
În Banat, Crișana, Maramureș, nordul și sud-vestul Transilvaniei, vestul Carpaților Meridionali și local în nordul Carpaților Orientali va ploua însemnat cantitativ, fiind emis codul galben.
„ În Munții Banatului și local în vestul Carpaților Meridionali ploile vor continua și se vor mai acumula cantități de apă de 30…50 l/ mp”, transmite ANM.
Până în data de 20 noiembrie, la ora 10:00, este valabilă și o informare meteo emisă de ANM.
„Vântul va avea intensificări mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane. Pe parcursul zilei de joi (19 noiembrie) vântul va avea intensificări în sud-vest. În noaptea de joi spre vineri (19/20 noiembrie) intensificările vântului vor fi prezente în toate regiunile”, precizează meteorologii ANM.
Ploile vor avea și caracter de aversă. Pe arii restrânse – în vest și sud-vest – vor fi însoțite de descărcări electrice. Local cantitățile de apă vor fi în general de 25…60 l/mp.