Roboții umanoizi au atras toate privirle la Shenzhen, în China, unde au dansat, au jucat fotbal, au simulat lupte în cuști metalice și au servit înghețată și cafea. Demonstrațiile au fost organizate cu ocazia summitului APEC, la care vor participa Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping.

Roboții umanoizi au devenit una dintre atracțiile summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizat în orașul Shenzhen din sudul Chinei. Marți, 17 noiembrie, vizitatorii și delegațiile internaționale au asistat la demonstrații în care mașinile au executat coregrafii, au jucat fotbal și au participat la confruntări de sparring în cuști metalice, potrivit Etnownews,

Pe lângă spectacolele dedicate publicului, organizatorii au prezentat și roboți capabili să îndeplinească activități din sectorul serviciilor, de la prepararea și servirea băuturilor până la interacțiunea directă cu vizitatorii.

Sursa video – X/@Reuters

La Centrul Internațional de Presă, mai multe mașini automatizate au servit înghețată, cafea și alte băuturi jurnaliștilor și invitaților.

Demonstrațiile au urmărit să prezinte posibilitățile de utilizare a roboților în restaurante, hoteluri, spații comerciale și alte locuri în care activitățile repetitive ar putea fi automatizate.

Roboți care dansează, joacă fotbal și simulează lupte în cuști metalice

Printre cele mai urmărite momente s-au numărat spectacolele de dans susținute de roboții umanoizi, care au executat mișcări sincronizate și coregrafii pregătite special pentru eveniment.

Sursa video – X/@ElysiusThor

Alte modele au demonstrat capacitatea de a se deplasa și de a coordona mișcările în timpul unor meciuri de fotbal. Alți roboți au fost introduși în cuști metalice, unde au participat la sesiuni de sparring, simulând confruntări fizice prin mișcări controlate.

Chinezii au ținut să arate publicului progresele realizate de roboții umanoizi în controlul echilibrului, mobilitate și coordonare, caracteristici necesare pentru dezvoltarea unor roboți capabili să funcționeze în spații proiectate pentru oameni.

Ce obstacole există pentru utilizarea roboților pe scară largă

Shenzhen este unul dintre principalele centre tehnologice ale Chinei, găzduind companii specializate în electronică, producție de echipamente și dezvoltarea de tehnologii avansate.

Demonstrațiile organizate în timpul summitului APEC au oferit autorităților și producătorilor chinezi posibilitatea de a prezenta delegațiilor internaționale rezultatele investițiilor în inteligență artificială și robotică.

Interesul pentru roboții umanoizi a crescut odată cu dezvoltarea sistemelor de vedere computerizată, a senzorilor și a tehnologiilor care permit controlul precis al mișcărilor.

Companiile din domeniu analizează utilizarea acestor mașini în fabrici, depozite, magazine, hoteluri și alte spații destinate publicului. Totuși, extinderea utilizării comerciale depinde de depășirea mai multor dificultăți tehnice și economice.

Costurile de fabricație, autonomia bateriilor, siguranța în apropierea oamenilor și capacitatea roboților de a executa constant sarcini complexe reprezintă provocări pentru producători.