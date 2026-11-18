În Pastila sa editorială de miercuri, 18 noiembrie, gazetarul Ion Cristoiu spune că, la întâlnirea dintre liderii Xi, Putin și Trump, în afara unui spectacol mediatic nu va fi nimic.

„Joi, 19/11/2026, în orașul chinez Shenzhen, urmează să se desfășoare o întâlnire diplomatică între președintele Chinei, Xi Jinping, președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

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Așa cum am arătat în mai multe jurnale video și în mai multe intervenții televizate, pe planetă, deci inclusiv în România, s-a creat o veritabilă isterie pe tema că joi va avea loc o nouă Ialta. S-a și spus: „E Ialta 2”.

Și am precizat, în calitate de om interesat de istorie, nu de istoric de fapt, că între cele două întâlniri nu e nicio legătură, nici măcar nu există o asemănare de ținută. În februarie 1945, reuniunea de la Ialta a fost o întâlnire obligatorie între învingătorii din al Doilea Război Mondial. Se contura deja sfârșitul războiului, cu înfrângerea colosală a Germaniei hitleriste. Dar și Germania era deja o țară învinsă. Erau țări învinse și România, și Bulgaria, și Ungaria, cele care făcuseră parte din Axă.

Erau mari probleme privind statutul țărilor victime ale Germaniei, ale Axei și, inevitabil, învingătorii s-au întâlnit obligatoriu ca să discute ce facem după sfârșitul războiului cu țările învinse, având în vedere că aceste țări erau învinse, deci că nu puteau nici măcar să tresară la o decizie. A avut loc o împărțire, nici reîmpărțire, nici împărțirea lumii, o înțelegere privind ce facem cu ele.

Nu e cazul acestui moment, nu e niciun război mondial, nicio țară de pe glob nu este învinsă și nu se pune problema unei întâlniri între cei trei, pentru că ei nu au învins niciun război care nici n-a avut loc și nu se pune problema unei întâlniri în care să se împartă lumea, pentru că nu sunt țări de împărțit. Sigur, există un proces complex de transformare a lumii dintr-o lume unipolară, adică dominată, stăpânită de America, într-una multipolară, cu dificultăți, cu tulburări, cu bolboroseli.

Dar nu poate fi vorba de această împărțire. Important de precizat că, spre deosebire de Ialta, nu e vorba de o întâlnire într-un loc anume, între cei trei, special ales și într-un moment special ales. Cei trei sunt prezenți la Forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific, găzduit de China în perioada 18-19/11/2026. Și e un prilej ca, în marja acestui eveniment, a acestui sindrofii la care participă, de regulă, și China, și Rusia, și America, dacă tot sunt acolo, să se întâlnească. Deci nu putem spune că este o întâlnire specială din acest punct de vedere. Deja Vladimir Putin, care a ajuns, are deja convorbiri cu Xi.

Din acest punct de vedere, aceasta este o altă diferență foarte importantă: faptul că, la această întâlnire, chiar dacă nu se poate lua nicio decizie, pentru că Xi și Putin pot transpune în practică înțelegerile de joi, să zicem, dacă ar avea loc înțelegeri, Donald Trump nu poate să o facă, pentru că și ceilalți doi știu, și el știe, că depinde de Congres, că nu mai are așa de multă putere, că este buimăcit după lovitura dată de alegeri, după conflictele din interiorul administrației prezidențiale.

Deci, dacă ar fi fost înainte de alegeri, poate că erau posibile decizii luate de toți trei. Singurele decizii care pot fi luate și puse în practică sunt cele dintre cei doi, Putin și Xi, dar nici într-un caz cele cu America.

Va fi vorba de un show mediatic de o cascadă de breaking news-uri urmărite, un show urmărit de presa mondială, dar, în afară de asta, nu va fi nimic”, spune Ion Cristoiu.