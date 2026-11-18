În jurul orei 02:48, noaptea trecută, un cutremur de 5.7 grade pe scara Richter a avut loc în zona seismică Vrancea. Activitatea seismică a generat panică în rândul multor persoane, iar camerele de supraveghere au înregistrat momentul când sunt produse vibrațiile pământului. În urma situației, Constantin Ionescu, directorul INFP, a explicat că mișcarea a durat între 5 și 10 secunde.

Cutremurul cu magnitudinea de 5.7 s-a produs la 120,8 kilometri adâncime și a avut intensitatea VI în zona epicentrală. Potrivit directorului INFP, Constantin Ionescu, seismul a fost resimțit timp de 5-10 secunde. Totodată, seismul a fost resimțit în București, dar și în mai multe orașe din țară. Potrivit directorului INFP, intensitatea a ajuns la gradele V-VI în apropierea epicentrului. Seismul s-a simțit puternic la Pucioasa și a fost resimțit și în Bacău și Brăila.

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Directorul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) a explicat că magnitudinea măsoară energia cutremurului la sursă și are aceeași valoare oriunde este resimțit. Intensitatea indică forța zguduirii într-o anumită zonă și efectele asupra oamenilor și clădirilor.

„Magnitudinea arată mărimea cutremurului la sursă și are aceeași valoare indiferent de locul în care seismul este resimțit. Intensitatea descrie cât de puternică a fost zguduirea într-un anumit loc, pe baza efectelor asupra oamenilor, clădirilor și mediului”, a spus el, la Antena 3 CNN.

Ce spune directorul INFP despre posibile replici ale cutremurului

Întrebat despre posibile replici, directorul INFP a precizat că institutul monitorizează activitatea seismică prin peste 200 de stații automate, care transmit date în timp real. Acestea înregistrează undele seismice mai mult timp decât durează mișcarea resimțită de oameni.

„INFP dispune de peste 200 de puncte automate de măsurare, care transmit date în timp real. Stațiile seismice înregistrează undele pe o perioadă mai lungă decât cele câteva secunde în care oamenii simt mișcarea”, a spus Constantin Ionescu.

Constantin Ionescu a amintit că România a mai avut cutremure similare în 2024 și 2022, cu magnitudini de 5.4, respectiv 5.5 grade pe scara Richter. Seisme de peste 5 grade au fost înregistrate și în 2020, 2018 și 2016. Ionescu a comparat seismul cu cel din Gorj, din 2023, produs la doar 15 kilometri adâncime. El a explicat că astfel de cutremure pot afecta mai puternic zone restrânse și pot avaria clădirile vechi. Activitatea seismică recentă din Vrancea se menține în limite normale, a precizat directorul INFP.