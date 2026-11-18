Un fenomen neobișnuit pentru mulți români a avut loc în timpul cutremurului produs în zona Vrancei. Telefoanele mobile au început să emită alarme sonore puternice și să afișeze avertizări privind apropierea undelor seismice.

Specialiștii IT spun că în spatele notificărilor se află sistemul Android Earthquake lerts, dezvoltat de Google.

Google-ALERT, în miez de noapte

Vorbim despre o tehnologie care transformă milioane de telefoane în senzori capabili să detecteze cutremure. Astfel, populația este avertizată cu doar câteva secunde înainte de sosirea mișcărilor seismice.

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Seismul produs la ora 02:48 în zona Vrancea a avut, potrivit datelor actualizate ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), magnitudinea de 5,7 și adâncimea de 120,8 kilometri.

În timpul nopții, utilizatori de telefoane Android au primit avertizări privind cutremurul, unele însoțite de alarme sonore suficient de puternice pentru a-i trezi din somn. Notificările au fost generate de sistemul Google, independent de mecanismul național Ro-ALERT, administrat de autoritățile române.

Trebuie precizat faptul că Google nu prezice cutremurele înainte ca acestea să se producă. Sistemul detectează un seism deja început și încearcă să avertizeze populația înainte de sosirea undelor seismice mai puternice.

Mediafax a contactat Google pentru a solicita explicații privind modul în care a funcționat sistemul de avertizare timpurie în cazul cutremurului produs miercuri, 18 noiembrie 2026, în zona Vrancea.

Sistemul Android Earthquake Alerts funcționează prin intermediul accelerometrelor integrate în telefoanele mobile. Acești senzori, utilizați în mod obișnuit pentru detectarea mișcării dispozitivului sau pentru rotirea automată a ecranului, pot identifica și vibrațiile produse de un cutremur. Atunci când un telefon Android aflat în repaus detectează vibrații compatibile cu primele unde seismice, dispozitivul poate transmite automat un semnal către serverele Google, împreună cu informații aproximative despre locul în care a fost detectată mișcarea.

Sistemul analizează semnalele provenite de la numeroase dispozitive aflate în aceeași regiune și verifică dacă acestea indică producerea unui eveniment seismic. Dacă datele confirmă existența unui cutremur, algoritmii estimează rapid localizarea, magnitudinea și zonele în care mișcarea seismică ar putea fi resimțită.

Pe baza acestor calcule, Google transmite avertizări către telefoanele Android aflate în zonele potențial afectate.

Ce are Google în plus

Secretul sistemului gândit de dezvoltarii Google constă în diferența dintre viteza cu care circulă undele seismice și viteza de transmitere a informațiilor prin rețelele de comunicații.

La producerea unui cutremur sunt generate mai multe tipuri de unde. Primele care ajung la suprafață sunt undele primare, denumite unde P. Acestea se deplasează mai rapid și, în general, produc mișcări mai puțin intense. Ulterior, sosesc undele secundare, numite unde S, care se deplasează mai lent și pot produce zguduiri mai puternice.

Sistemul Google încearcă să identifice primele unde și să transmită avertizarea înainte ca undele mai puternice să ajungă în localitățile aflate la distanță de epicentru.

O persoană care locuiește la câteva sute de kilometri de zona în care s-a produs cutremurul poate primi notificarea înainte de a simți mișcarea seismică. Intervalul disponibil depinde de distanța față de cutremur, de adâncimea acestuia, de viteza de procesare și de condițiile de transmitere a notificării.

Setările care fac diferența între telefoane

Google folosește mai multe niveluri de avertizare, stabilite în funcție de intensitatea estimată a mișcării seismice în zona în care se află utilizatorul.

În octombrie 2026, compania a prezentat trei categorii de notificări:

Be Aware (Fii atent) – avertizare pentru mișcări seismice estimate ca fiind ușoare, afișată sub forma unei notificări informative.

Be Ready (Pregătește-te) – avertizare mai detaliată pentru mișcări mai puternice, care îi îndeamnă pe utilizatori să se pregătească să ia măsuri de protecție.

Take Action (Acționează) – avertizare pentru mișcări moderate sau puternice, care poate ocupa întregul ecran și este însoțită de un semnal sonor intens.

În cazul avertizărilor de nivel ridicat, telefonul poate emite un sunet puternic pentru a atrage atenția utilizatorului, inclusiv atunci când acesta doarme.

Nu toate dispozitivele primesc aceeași notificare. Sistemul analizează intensitatea estimată a zguduirilor la locația aproximativă a fiecărui telefon, nu doar magnitudinea cutremurului. De aceea, două persoane aflate în localități diferite pot primi avertizări distincte, iar unele dispozitive pot să nu afișeze nicio alertă.

Mai există și condiții tehnice. Potrivit Google, pentru primirea notificărilor sunt necesare o conexiune la Internet, activarea funcției de avertizare pentru cutremure și setările de localizare corespunzătoare.

Android Earthquake Alerts – peste un miliard de avertizări

Android Earthquake Alerts a fost lansat în 2020, primele avertizări bazate pe detectarea cutremurelor prin telefoane fiind introduse ulterior în mai multe țări.

Într-un anunț publicat la 15 octombrie 2026, Google a comunicat extinderea serviciului de la 98 la peste 200 de țări și regiuni. Compania a anunțat că sistemul a depășit pragul de un miliard de avertizări transmise utilizatorilor.

Într-un studiu prezentat de Google Research în 2025, compania a oferit exemple concrete despre timpul câștigat prin această tehnologie.

În timpul unui cutremur cu magnitudinea 5,7 produs în Nepal, în noiembrie 2023, prima avertizare a fost emisă la 15,6 secunde după declanșarea seismului. Unele persoane au beneficiat de un interval de avertizare cuprins între 10 și 60 de secunde înainte de sosirea mișcărilor moderate sau puternice.

În aprilie 2025, la un seism cu magnitudinea 6,2 produs în Turcia, prima avertizare a fost emisă după aproximativ opt secunde.

Cum verifici dacă ai activată avertizarea pentru cutremure

Funcția este activată implicit pe dispozitivele Android compatibile, în țările în care sistemul este disponibil, dar poate fi dezactivată manual.

Pentru verificare, utilizatorii pot accesa meniul:

Setări -> Siguranță și urgențe -> Alerte de cutremur (Earthquake Alerts).

Pe unele telefoane, opțiunea se găsește în meniul dedicat locației. Este necesară și o conexiune la Internet, prin date mobile sau Wi-Fi.