Un oraș din județul Timiș vrea să o ia înaintea reformei administrative, scrie opiniatimisoarei.ro.

Un consilier județean, Emanuel Filip, care este fiul edilului din orașul Ciacova, județul Timiș, a depus deja o solicitare pentru organizarea unui referendum pentru ca acest oraș să redevină comună.

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„În calitate de consilier județean, am depus la Primăria Orașului Ciacova o solicitare adresată Consiliului Local Ciacova privind organizarea unui referendum în anul 2028, odată cu alegerile locale, prin care cetățenii să poată decide dacă doresc ca orașul Ciacova să revină la statutul de comună, în cazul în care la nivelul Parlamentului României nu se va adopta o soluție legislativă prin care orașele cu mai puțin de 10.000 de locuitori să poată reveni la statutul de comună”, a anunțat Emanuel Filip.

Acesta spune că a ales data alegerilor locale pentru demersul său întrucât atunci prezența la vot este ridicată.

În 2016 a mai fost organizat un asemenea referendum la Ciacova, dar nu s-au prezentat la urne suficient de mulți localnici.

„Am ales acest moment deoarece alegerile locale beneficiază, de regulă, de o prezență mai ridicată la vot, iar referendumul, pentru a fi validat, trebuie să întrunească un prag minim de participare. Astfel, organizarea simultană a celor două scrutinuri ar putea facilita participarea unui număr cât mai mare de cetățeni, contribuind la reflectarea cât mai fidelă a voinței comunității. Consider că o asemenea decizie trebuie să aparțină cetățenilor, printr-un vot democratic și transparent. Pentru ca un referendum să fie validat, este necesară o prezență la vot de minimum 30%!

A mai avut loc un referendum în urmă cu câțiva ani, dar, din păcate, acesta nu a fost validat din cauza neîndeplinirii pragului minim de prezență la vot, necesar pentru ca rezultatul să poată fi înaintat Parlamentului României!”, a explicat Filip.

În 2016 la Ciacova, din cele 4.305 persoane înscrise pe lista electorală, s-au prezentat la secția de votare doar 644, adică 14,95%, astfel că referendumul nu a fost validat.

Ar fi fost necesară o prezență de 30% din locuitori la urne pentru ca referendumul să treacă.

Primarul de atunci, cât și localnicii au cerut revenirea la vechiul statut din cauza taxelor și impozitelor locale, care s-au majorat și cu 300% când Ciacova a devenit oraș.

Până în 2004, Ciacova a fost comună. Atunci, împreună cu alte două localități din județ, Recaș și Gătaia, Ciacova s-a transformat oficial în oraș.

Sursa foto: captură You Tube