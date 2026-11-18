Șantierul Naval 2 Mai SA trebuie să o ia de la zero, după ce șantierul din Mangalia a fost vândut companiei germane Rheinmetall. Firma de stat a pierdut orice formă de asociere cu șantierul. Pe de altă parte, statul păstrează terenurile și infrastructura șantierului, pe care Rheinmetall va trebui să le închirieze. Urmează să fie stabilite valoarea chiriilor și veniturile firmei de stat din contractele cu noul proprietar. Rămâne de văzut dacă Șantierul Naval 2 Mai va putea lucra și ca subcontractant.

Șantierul Naval 2 Mai SA a convocat acționarii pe 14 decembrie 2026 pentru aprobarea unor modificări ale Actului Constitutiv. Societatea, aflată în subordinea Ministerului Economiei, își adaptează documentele la noua situație și elimină referirile exclusive la parteneriatul cu Damen Shipyards Mangalia.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Modificările permit Șantierului Naval 2 Mai să administreze mai multe tipuri de active și participații, cu obiectivul de a obține profit. Referirile la deținerea pachetului de 51% din Damen Shipyards Mangalia sunt înlocuite cu prevederi generale privind investițiile în alte societăți. Noua formulare pune accent pe administrarea terenurilor și a bunurilor deținute de societate, precum și pe obținerea de profit. Totodată, Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) va decide poziția companiei în privința unor operațiuni majore ale firmelor în care deține participații, precum fuziuni sau schimbări de conducere.

Cum va colabora Șantierul Naval 2 Mai cu Rheinmetall

Societatea propune contractarea unor servicii juridice pentru 2027, pregătindu-și astfel activitatea și reprezentarea legală. La jumătatea anului 2026, capitalurile proprii se ridicau la aproximativ 26,9 milioane de lei. Compania este și creditor, și acționar în procedura de faliment a fostului operator al șantierului, arată Replica Online.

Colaborarea dintre Șantierul Naval 2 Mai și Rheinmetall va fi una comercială, bazată pe accesul la terenuri și infrastructură. Compania germană va trebui să negocieze închirierea sau concesionarea acestora pentru a putea opera șantierul din Mangalia. Noile prevederi din Actul Constitutiv pregătesc societatea de stat pentru administrarea acestor active.

Șantierul Naval 2 Mai a obținut din chirii și taxe de administrare venituri anuale de 0,9-1,3 milioane de lei în perioada 2017-2024. În 2025, încasările au crescut la 4,58 milioane de lei, după reevaluarea redevențelor. Pe de altă parte, insolvența și falimentul Damen Shipyards Mangalia au împiedicat încasarea unei părți importante din sumele facturate în ultimii 2 ani.

În perioada 2019-2024, Șantierul Naval 2 Mai a obținut anual între 930.000 și 3,6 milioane de lei din chirii, iar pentru 2025 a facturat 4,58 milioane de lei, bani care nu au fost încasați. În perioada colaborării cu sud-coreenii de la Daewoo, statul încasa doar aproximativ 440.000 de lei anual din chirii. Veniturile erau completate de contracte pentru materiale și servicii prestate șantierului. Acestea aduceau până la 30 de milioane de lei pe an.