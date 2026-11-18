Marian Neacșu, vicepremier, ministru al Afacerilor Interne, a declarat că firmele de stat neperformante generează pierderi anuale de aproximativ un miliard de euro și datorii de 18 miliarde de lei. Guvernul va analiza fiecare companie și va decide dacă o reorganizează, o salvează sau o închide.

În România există 1.639 de companii în care statul este acționar, dintre care 165 sunt naționale. Potrivit lui Marian Neacșu, în 2024, patru dintre acestea au generat 90% din pierderile totale, estimate la un miliard de lei.

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Vicepremierul a indicat CFR Marfă drept cel mai grav caz. Compania a înregistrat pierderi de peste 600 de milioane de lei și datorii de peste 3 miliarde de lei. Activitatea și activele societății au fost preluate de Carpatica Feroviară.

„Sunt lucruri pe care le ducem cu noi de foarte mulți ani de zile. CFR Marfă nu mai poate fi salvată”, a declarat vicepremierul la Antena 3 CNN.

Pentru companii precum CFR Călători și Complexul Energetic Oltenia, Guvernul ia în calcul salvarea, închiderea sau reorganizarea. Marian Neacșu a precizat că deciziile vor fi analizate și nu vor fi luate în grabă sau de un grup restrâns.

„Trebuie să analizăm foarte riguros, să avem o bază de raportare unitară, să știm precis care sunt datele de intrare, pentru a putea pune diagnosticul corect”, mai a mai declarat vicepremierul.

Guvernul analizează și posibilitatea unor infuzii de capital pentru anumite companii, fără ca acestea să fie încadrate drept ajutor de stat, interzis de regulile europene. Scopul este îmbunătățirea performanței acestora, a explicat vicepremierul.

„Vom încerca inclusiv infuzie de capital, dar care să nu fie ajutor de stat, pentru a le crește performanțele”, a explicat Neacșu.

Ce se va întâmpla cu TAROM

Vicepremierul a dat asigurări că TAROM nu va fi desființată, însă a recunoscut că situația companiei este dificilă. România trebuie să găsească o soluție pentru returnarea ajutorului de stat primit, după ce nu a respectat condițiile planului de restructurare aprobat de UE.

„TAROM-ul nu se desființează. Acum suntem în faza în care trebuie să găsim sursa de a da înapoi ajutorul pe care l-am primit și de a ține compania în viață”, a spus el.

Marian Neacșu a atribuit dificultățile TAROM și ale altor companii de stat managementului defectuos din ultimii ani. Guvernul vrea să discute cu Comisia Europeană despre o posibilă infuzie de capital și caută o conducere mai eficientă pentru compania aeriană. De asemenea, Guvernul negociază un posibil parteneriat între TAROM și companii aeriene din zona Golfului. Neacșu spune că discuțiile sunt avansate și vizează angajații, flota, investițiile și relația cu aeroporturile din București.

„Ele sunt cele mai avansate în momentul ăsta și opiniez că avem șanse să ajungem la o înțelegere. Ele vizează păstrarea numărului de personal la un nivel rezonabil, înnoirea flotei, condiții de investiții și relaționarea pe care ar avea-o cu Compania Națională Aeroporturi București”, a declarat Neacșu.

Ca alternativă la acest plan, statul ar putea să-și majoreze participația la TAROM și să atragă un investitor român. O variantă luată în calcul este fuziunea companiei aeriene cu Compania Națională Aeroporturi București.

„A doua componentă care poate să ducă la salvarea companiei va fi – sau ar putea să fie luată în calcul – aceea de creștere a participației la TAROM, iar investitorul să fie național și să facem o fuziune între Compania Națională Aeroporturi București și TAROM”, a spus vicepremierul.

Vicepremierul a mai amintit că PNRR impune reguli de guvernanță corporativă și criterii de performanță pentru conducerea companiilor de stat. Vicepremierul, implicat în elaborarea legii și înființarea autorității de monitorizare, a recunoscut că rezultatele nu au fost cele așteptate.

„Nici autoritatea respectivă nu și-a îndeplinit rolul pentru care a fost creată și nici noi nu am reușit să oprim declinul multora dintre găurile negre”, a mai spus el.

Sursă foto: Mediafax Foto

Sursa video: Antena 3 CNN