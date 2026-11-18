Alertă de urs în satul Șeușa din comuna Ciugud, județul Alba, celebră pentru nivelul ei de dezvoltare, în noaptea de marți spre miercuri, după ce un om a confundat un sac de gunoi menajer, mișcat de vânt, cu un urs, scrie alba24.ro.

Sesizarea a fost făcută în jurul orei 23:56, iar la fața locului a intervenit un echipaj al Jandarmeriei Alba, pregătit pentru alungarea animalelor de talie mare.

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ISU Alba a emis și un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației.

Ajunși în zonă, jandarmii au descoperit că prezența ursului nu se confirmă.

Incidentul neobișnuit a avut loc în satul Șeușa, comuna Ciugud, unde a fost semnalată prezența unui urs.

Potrivit Jandarmeriei Alba, la locul indicat a fost găsit un sac de gunoi menajer.

Sacul era mișcat de vânt, iar mișcările obiectului au creat impresia că în zonă s-ar afla un animal sălbatic de mari dimensiuni.

„Apelanta a văzut un sac de gunoi menajer pe care îl bătea vântul și se mișca”, a transmis Jandarmeria Alba.

Sursa foto (ilustrativ): Arhivă / Envato