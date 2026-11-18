Gigantul energetic norvegian Equinor a anunțat că se confruntă cu un atac cibernetic care afectează o parte dintre sistemele sale informatice.
Compania norvegiană Equinor, cel mai mare furnizor de gaze naturale din Europa, a confirmat marți că a identificat un atac cibernetic în desfășurare asupra infrastructurii sale IT. Incidentul a provocat perturbări ale unor servicii interne, însă activitățile de exploatare și producția de petrol și gaze nu au fost afectate, potrivit Reuters.
Reprezentanții grupului energetic au transmis că au luat măsuri pentru limitarea și neutralizarea atacului. Equinor a precizat că, până în prezent, nu au fost identificate dovezi care să indice extragerea neautorizată a unor informații din sistemele companiei.
Potrivit agenției norvegiene de presă NTB, incidentul a perturbat funcționarea mai multor aplicații informatice și sisteme utilizate de angajații companiei. O persoană din interiorul Equinor, care a solicitat să rămână anonimă, a declarat pentru Reuters că serviciul intern de e-mail nu mai funcționa.
Compania a subliniat că infrastructura operațională și activitățile de producție nu au suferit întreruperi.
De asemenea, Autoritatea Națională de Securitate din Norvegia (NSM) a confirmat că a fost informată despre incident și că este pregătită să sprijine compania.
„Oferim asistență în măsura în care este necesar”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției.
Incidentul de la Equinor survine la aproximativ o lună după ce autoritățile norvegiene au majorat evaluarea riscului de atacuri cibernetice la nivelul patru din cinci.
NSM a avertizat că populația trebuie să fie pregătită pentru eventualele consecințe ale unor atacuri asupra infrastructurii critice, inclusiv a sistemelor de alimentare cu apă și energie electrică. Potrivit autorității, numărul operațiunilor cibernetice reușite împotriva companiilor din Norvegia s-a triplat în ultimele șase luni.
„Incidentul cu care se confruntă în prezent Equinor confirmă faptul că acest risc este într-adevăr ridicat”, a declarat marți purtătorul de cuvânt al NSM.