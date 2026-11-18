Gigantul energetic norvegian Equinor a anunțat că se confruntă cu un atac cibernetic care afectează o parte dintre sistemele sale informatice.

Compania norvegiană Equinor, cel mai mare furnizor de gaze naturale din Europa, a confirmat marți că a identificat un atac cibernetic în desfășurare asupra infrastructurii sale IT. Incidentul a provocat perturbări ale unor servicii interne, însă activitățile de exploatare și producția de petrol și gaze nu au fost afectate, potrivit Reuters.

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Reprezentanții grupului energetic au transmis că au luat măsuri pentru limitarea și neutralizarea atacului. Equinor a precizat că, până în prezent, nu au fost identificate dovezi care să indice extragerea neautorizată a unor informații din sistemele companiei.

Sistemul intern de e-mail al Equinor, indisponibil după atac

Potrivit agenției norvegiene de presă NTB, incidentul a perturbat funcționarea mai multor aplicații informatice și sisteme utilizate de angajații companiei. O persoană din interiorul Equinor, care a solicitat să rămână anonimă, a declarat pentru Reuters că serviciul intern de e-mail nu mai funcționa.

Compania a subliniat că infrastructura operațională și activitățile de producție nu au suferit întreruperi.

De asemenea, Autoritatea Națională de Securitate din Norvegia (NSM) a confirmat că a fost informată despre incident și că este pregătită să sprijine compania.

„Oferim asistență în măsura în care este necesar”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției.

Norvegia a ridicat nivelul de alertă cibernetică. Atacurile cibernetice s-au triplat

Incidentul de la Equinor survine la aproximativ o lună după ce autoritățile norvegiene au majorat evaluarea riscului de atacuri cibernetice la nivelul patru din cinci.

NSM a avertizat că populația trebuie să fie pregătită pentru eventualele consecințe ale unor atacuri asupra infrastructurii critice, inclusiv a sistemelor de alimentare cu apă și energie electrică. Potrivit autorității, numărul operațiunilor cibernetice reușite împotriva companiilor din Norvegia s-a triplat în ultimele șase luni.