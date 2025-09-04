Prima pagină » Actualitate » Motivul pentru care un preot din Mureș, care se întorcea de la o înmormântare, a fost BĂTUT pe stradă de un bărbat

Motivul pentru care un preot din Mureș, care se întorcea de la o înmormântare, a fost BĂTUT pe stradă de un bărbat

04 sept. 2025, 19:14, Actualitate
Motivul pentru care un preot din Mureș, care se întorcea de la o înmormântare, a fost BĂTUT pe stradă de un bărbat
Sursă Foto - caracter ilustrativ

Un preot din județul Mureș, care se întorcea de la o înmormântare, a fost bătut de soţul nervos al unei enoriaşe cu care ar fi avut o relaţie.

Preotul s-a apărat şi l-a lovit şi el pe agresor, potrivit Antena 3. Deocamdată, nu este clar cum a aflat bărbatul de presupusa aventură şi nici dacă aceste acuzaţii sunt adevărate, dar – în urma intervenției poliţiştilor – parohul a ajuns să poarte o brăţară electronică.

La rândul său, agresorul a primit un ordin de restricţie și e fac cercetări în continuare pentru a stabili cum a luat naştere acest scandal şi cine se face vinovat pentru el.

Sursă Foto – caracter ilustrativ: Envato

