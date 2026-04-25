Căței salvatori de oameni au concurat într-o competiție care poate face diferența între viață și moarte la Craiova. Capitala Olteniei găzduiește în acest week-end Competiția Internațională Canină din Europa de Est. 29 de echipe din România și din alte 6 țări, formate dintr-un stăpân și un câine salvator campion au venit pentru a participa la concurs. Așa cum rezultă din imagini, cățeii s-au distrat de minune. Mai de rasă, mai de tomberon, toți sunt campionii care salvează vieți.

România, cu potențialul său imens de ruine industriale comuniste, este un teren perfect pentru antrenament în cazuri de cataclisme. Fie cutremure, fie inundații. Sau chiar poligon pentru echipele antitero.

Eroii cu patru lăbuțe

Prima probă la care au fost supuse echipele canine de căutare-salvare s-a desfășurat printre ruinele unei fabrici aflată în apropiere de Craiova.

Aici, câinii salvatori au trebuit să-și folosească toate abilitățile naturale și exersate de-a lungul timpului pentru a salva persoane prinse sub dărâmături.

În maxim 30 de minute câinii trebuiau să ajungă la cel puțin 3 victime și să le salveze. Victimele au fost amplasate strategic pe o zonă de 3000 de mp pentru a fi cât mai greu de găsit.

„Sunt etape destul de complicate, însă le-am făcut cu brio față. Câinele meu a reușit să găsească 3 victime destul de repede”, spune Sofia, concurentă din Bulgaria.

Joaca de-a viața și de-a moartea

Pe lângă faptul că este un eveniment spectaculos, concursul canin este și unul extrem de important deaorece testează pregătirea și modul de acțiune al câinilor în cazul unor situații critice.

Competiția de la Craiova reprezintă și ultima etapă de calificare la Campionatul European Canin. Acesta va avea loc în toamnă, în Italia.

Participanții au șansa să se califice direct și la Campionatul Mondial Canin 2027 care se va desfășura în România. Tot la Craiova.

