Localitatea din România în care nu s-a născut niciun copil în ultimii 13 ani. Care este motivul?

Localitatea din România în care nu s-a născut niciun copil în ultimii 13 ani

Record negativ de natalitate. Tot mai multe localități din România duc lipsă de nou-născuți, scrie oradesibiu.ro.

În 2024 s-au născut la nivel național mai puțin de 150.000 de copii, cel mai mic număr din ultimii 100 de ani.

Există localități în România unde nu s-a mai născut niciun copil în ultimii 12 ani.

Rata natalității zero

Una din acestea este comuna Brebu Nou din județul Caraș-Severin, unde rata natalității este ZERO din 2012.

Comuna formată din satele Brebu Nou și Gărâna a fost locuită în trecut de peste 2.000 de etnici germani, care au emigrat masiv în Germania după Revoluția din 1989.

Au venit noi proprietari, din marile orașe, care au transformat casele în unele de vacanță.

Actualmente, însă, doar ZECE familii trăiesc permanent în comună. Nu este singurul loc pustiu din țara noastră. În localități precum Ocoliș și Râmeț din județul Alba sau Bătrâna din Hunedoara, din 2021 nu s-a mai înregistrat nicio naștere.

În alte sate, situația este la fel de alarmantă, scrie sursa citată: la Ceru Băcăinți (Alba), în ultimii trei ani s-a născut un singur copil, iar în Bunila (Hunedoara), natalitatea este aproape zero.

