Prima pagină » Actualitate » Localitatea din România în care nu s-a născut niciun copil în ultimii 13 ani. Care este motivul?

Localitatea din România în care nu s-a născut niciun copil în ultimii 13 ani. Care este motivul?

20 dec. 2025, 07:15, Actualitate
Localitatea din România în care nu s-a născut niciun copil în ultimii 13 ani. Care este motivul?

Localitatea din România în care nu s-a născut niciun copil în ultimii 13 ani. Care este motivul?

Localitatea din România în care nu s-a născut niciun copil în ultimii 13 ani

Record negativ de natalitate. Tot mai multe localități din România duc lipsă de nou-născuți, scrie oradesibiu.ro.

În 2024 s-au născut la nivel național mai puțin de 150.000 de copii, cel mai mic număr din ultimii 100 de ani.

Există localități în România unde nu s-a mai născut niciun copil în ultimii 12 ani.

Rata natalității zero

Una din acestea este comuna Brebu Nou din județul Caraș-Severin, unde rata natalității este ZERO din 2012.

Comuna formată din satele Brebu Nou și Gărâna a fost locuită în trecut de peste 2.000 de etnici germani, care au emigrat masiv în Germania după Revoluția din 1989.

Au venit noi proprietari, din marile orașe, care au transformat casele în unele de vacanță.

Actualmente, însă, doar ZECE familii trăiesc permanent în comună. Nu este singurul loc pustiu din țara noastră. În localități precum Ocoliș și Râmeț din județul Alba sau Bătrâna din Hunedoara, din 2021 nu s-a mai înregistrat nicio naștere.

În alte sate, situația este la fel de alarmantă, scrie sursa citată: la Ceru Băcăinți (Alba), în ultimii trei ani s-a născut un singur copil, iar în Bunila (Hunedoara), natalitatea este aproape zero.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Sunt prea multe forțe care nu vor ca războiul din Ucraina să fie oprit”
07:30
Dan Dungaciu: „Sunt prea multe forțe care nu vor ca războiul din Ucraina să fie oprit”
ACTUALITATE 20 Decembrie, calendarul zilei: Nicușor Dan împlinește 56 de ani, Kylian Mbappé face 27. Moare Brittany Murphy, la 32 de ani
07:15
20 Decembrie, calendarul zilei: Nicușor Dan împlinește 56 de ani, Kylian Mbappé face 27. Moare Brittany Murphy, la 32 de ani
SHOWBIZ Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru cele 5 luni de filmări la Survivor 2026
07:00
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru cele 5 luni de filmări la Survivor 2026
FLASH NEWS Raportul bugetar al Rusiei dezvăluie costurile adevărate ale războiului din Ucraina
06:55
Raportul bugetar al Rusiei dezvăluie costurile adevărate ale războiului din Ucraina
ECONOMIE Ungaria și România, datornicii Europei cu strategii opuse. Țara vecină are o datorie publică de 76,2 din PIB, România de 58,9%. În vreme ce ungurii au averi personale mai mari decât PIB-ul Ungariei, Guvernul Bolojan se împrumută masiv de la români pentru a evita recesiunea
06:45
Ungaria și România, datornicii Europei cu strategii opuse. Țara vecină are o datorie publică de 76,2 din PIB, România de 58,9%. În vreme ce ungurii au averi personale mai mari decât PIB-ul Ungariei, Guvernul Bolojan se împrumută masiv de la români pentru a evita recesiunea
CONTROVERSĂ Oamenii de știință norvegieni descoperă noi semne de avertizare ale bolii Alzheimer. Cercetătorii găsesc diferențe în funcție de vârstă și educație
06:30
Oamenii de știință norvegieni descoperă noi semne de avertizare ale bolii Alzheimer. Cercetătorii găsesc diferențe în funcție de vârstă și educație
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
Cancan.ro
EXCLUSIV | Imagini SFÂȘIETOARE la mormântul Ștefaniei Szabo, în prag de Crăciun. Omagiul care îți rupe sufletul
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Astrolog, la Interviurile Adevărul: 2026 ar putea aduce schimbări de Guvern în România. „Va fi un an al revoltelor. Se cere vărsare de sânge”
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu, de fapt. Văduva lui Felix Baumgartner, primul mesaj oficial: 'Nu a fost bolnavă'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Cel mai nou și avansat portavion al Chinei a traversat Strâmtoarea Taiwanului
ACTUALITATE Victor Ponta:„ Îi invit pe cei de la Recorder să facă un documentar după experiența mea cu justiția și despre decesul cumantului meu”
07:00
Victor Ponta:„ Îi invit pe cei de la Recorder să facă un documentar după experiența mea cu justiția și despre decesul cumantului meu”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nimeni nu întreabă cetățenii despre federalizarea Uniunii Europene”
06:30
Dan Dungaciu: „Nimeni nu întreabă cetățenii despre federalizarea Uniunii Europene”
SĂNĂTATE Mușchii țin creierul tânăr: studiul american care leagă masa musculară de îmbătrânirea cerebrală
06:10
Mușchii țin creierul tânăr: studiul american care leagă masa musculară de îmbătrânirea cerebrală
CLIMĂ Planeta ajunge la un prag critic. Ultimii ani au fost cei mai calzi din istorie de la începutul erei industriale. Ce consecințe sunt asupra oamenilor și naturii
06:00
Planeta ajunge la un prag critic. Ultimii ani au fost cei mai calzi din istorie de la începutul erei industriale. Ce consecințe sunt asupra oamenilor și naturii
TURISM Imagini din cea mai exclusivistă stațiune de schi din SUA. Deer Valley, răspunsul american la Courchevel, s-a transformat într-un megaproiect. Și riscă să piardă tot.
05:30
Imagini din cea mai exclusivistă stațiune de schi din SUA. Deer Valley, răspunsul american la Courchevel, s-a transformat într-un megaproiect. Și riscă să piardă tot.
AFACERI Cine sunt „brooligarhii” care au intrat sub pielea lui Donald Trump
05:00
Cine sunt „brooligarhii” care au intrat sub pielea lui Donald Trump

Cele mai noi