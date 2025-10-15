„Naționala” României, cu un pas în barajul pentru „mondiale”. UPDATE: Cu cine pot juca „tricolorii” pentru un loc la CM 2026

Meciurile programate în octombrie pentru preliminariile „mondialului” s-au încheiat, iar România este tot mai aproape de a disputa barajul de calificare la CM 2026. Până nu se termină și următoarea etapă, din noiembrie, „tricolorii” păstrează o șansă mică și la locul 1 în grupă, ce i-ar asigura prezența la turneul final de anul viitor.

Cum varianta realistă rămâne, totuși, barajul de pe locul 2, au început să se facă tot felul de calcule, mai ales că sita posibilelor adversare a tot cernut.

Scenariul realist: locul 2 și baraj din urna a treia

Cum ajunge România la baraj? Nimic mai simplu: cu două victorii în noiembrie, va termina pe locul 2 în Grupa H, poziție care o trimite la „play-off”.

Conform calculelor platformei Football Meets Data, echipa noastră va fi repartizată în urna a treia valorică, ceea ce înseamnă că joacă semifinala în deplasare.

Printre posibilele adversare în această fază se numără Țara Galilor, Ungaria, Scoția sau Cehia, echipe puternice, solide, dar accesibile pentru un meci decisiv. Față de săptămâna trecută, s-a produs o schimbare: Țara Galilor a pierdut din coeficient și a coborât în urna a doua, în timp ce Polonia a urcat în prima urnă valorică.

Ca să jucăm semifinala acasă, în fața suporterilor români, avem nevoie de ceva șansă – trebuie ca o echipă din urna a doua, cum este Cehia, de exemplu, să facă pași greșiți, caz în care România îi va lua locul, dacă își câștigă următoarele două partide din „preliminarii” (cu Bosnia, în deplasare, și San Marino, acasă).

Dacă avem această șansă, de a urca în urna a doua valorică, am putea avea drept posibile adversare „naționale” ca Cehia, Slovacia, Albania sau Kosovo.

În cel mai negru scenariu pentru România – terminarea grupei pe locul 3 -, echipa antrenată de Mircea Lucescu va merge la baraj grație victoriilor izbutite în Liga Națiunilor, dar ar urma să fie plasată direct în urna a patra. Asta înseamnă meciuri în deplasare împotriva unor adversari de genul Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia.

Când se dispută barajul

Semifinalele barajului de calificare la CM 2026 sunt programate pe 26 martie anul viitor, într-o singură manșă. Finalele vor avea loc pe 31 martie, tot într-un singur meci.

Tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale este programată pe 5 decembrie, la Washington.

