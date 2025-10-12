Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Unicul gol a fost marcat de Virgil Ghiță, în minutul 90+4, după o centrare a lui Ianis Hagi.

România – Austria 1-0 | Victorie obținută în minutul 90+4

La partidă au asistat 39.451 de spectatori. Mihai Popescu s-a accidentat în minutul 71 și nu a mai putut continua. A părăsit gazonul cu piciorul stâng bandajat. Virgil Ghiță a fost trimis de Mircea Lucescu în teren în locul lui și a dat golul victoriei, cu o lovitură de cap.

Indisponibili pentru meci, Nicolae Stanciu şi Denis Drăguş au fost alături de tricolori în tribune.

Fundașul Ovidiu Burcă a primit cartonaș galben, astfel că va rata următoarea partidă a tricolorilor, pe 15 noiembrie în deplasare, cu Bosnia-Herțegovina. România va încheia campania pe 18 noiembrie, cu San Marino, pe teren propriu.

Este un gol aparte, e cea mai fericită zi din viața mea! Am avut și puțin noroc, dar când centrarea vine de la Ianis Hagi este o conexiune aparte. Noi ne știm de mici

Virgil Ghiță

Care au fost distribuțiile?

ROMÂNIA: I. Radu – Raţiu, M. Popescu (V. Ghiţă 72), Burcă, Chipciu – V. Dragomir, M. Marin, Hagi – Man, Bîrligea (L. Munteanu 88), Mihăilă. Selecționer: Mircea Lucescu

AUSTRIA: Schlager – Posch, Lienhart, Alaba, Mwene (Prass 65) – Laimer, Seiwald – Schmid (Schopf 86), Baumgartner (Grillitsch 65), Sabitzer – Gregoritsch (Florucz 86). Selecționer: Ralf Rangnick

Cartonaşe galbene: Burcă 53. Mihăilă 67 / Baumgartner 7, Schmid 47. Mwene 56, Alaba 81

Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA– Austria 1-0

Clasamentul grupei

Austria – 15 puncte (6 jocuri)

Bosnia-Herțegovina – 13 puncte (6 jocuri)

România – 10 puncte (6 jocuri)

Cipru – 8 puncte (7 jocuri)

San Marino – niciun punct (7 jocuri)

La egalitate de puncte în clasamentul final se aplică următoarele criterii de departajare:

golaverajul general din grupă

numărul mai mare de goluri marcate în toate meciurile grupei

rezultatele directe

golaverajul duelurilor directe

numărul mai mare de goluri marcate în meciurile directe

golurile marcate în deplasare în meciurile directe

numărul mai mic de avertismente încasate în grupă

tragere la sorți

Ce meciuri au mai rămas de jucat?

Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)

