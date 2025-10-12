Prima pagină » Sport » România – Austria 1-0 | VICTORIE obținută de tricolori în minutul 90+4! A marcat Virgil Ghiță cu o lovitură de cap

România – Austria 1-0 | VICTORIE obținută de tricolori în minutul 90+4! A marcat Virgil Ghiță cu o lovitură de cap

12 oct. 2025, 23:56, Sport
România - Austria 1-0 | VICTORIE obținută de tricolori în minutul 90+4! A marcat Virgil Ghiță cu o lovitură de cap

Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Unicul gol a fost marcat de Virgil Ghiță, în minutul 90+4, după o centrare a lui Ianis Hagi.

România – Austria 1-0 | Victorie obținută în minutul 90+4

La partidă au asistat 39.451 de spectatori. Mihai Popescu s-a accidentat în minutul 71 și nu a mai putut continua. A părăsit gazonul cu piciorul stâng bandajat. Virgil Ghiță a fost trimis de Mircea Lucescu în teren în locul lui și a dat golul victoriei, cu o lovitură de cap.

Indisponibili pentru meci, Nicolae Stanciu şi Denis Drăguş au fost alături de tricolori în tribune.

Fundașul Ovidiu Burcă a primit cartonaș galben, astfel că va rata următoarea partidă a tricolorilor, pe 15 noiembrie în deplasare, cu Bosnia-Herțegovina. România va încheia campania pe 18 noiembrie, cu San Marino, pe teren propriu.

Este un gol aparte, e cea mai fericită zi din viața mea! Am avut și puțin noroc, dar când centrarea vine de la Ianis Hagi este o conexiune aparte. Noi ne știm de mici
Virgil Ghiță

Care au fost distribuțiile?

  • ROMÂNIA: I. Radu – Raţiu, M. Popescu (V. Ghiţă 72), Burcă, Chipciu – V. Dragomir, M. Marin, Hagi – Man, Bîrligea (L. Munteanu 88), Mihăilă. Selecționer: Mircea Lucescu
  • AUSTRIA: Schlager – Posch, Lienhart, Alaba, Mwene (Prass 65) – Laimer, Seiwald – Schmid (Schopf 86), Baumgartner (Grillitsch 65), Sabitzer – Gregoritsch (Florucz 86). Selecționer: Ralf Rangnick
  • Cartonaşe galbene: Burcă 53. Mihăilă 67 / Baumgartner 7, Schmid 47. Mwene 56, Alaba 81

Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA– Austria 1-0

Clasamentul grupei

  • Austria – 15 puncte (6 jocuri)
  • Bosnia-Herțegovina – 13 puncte (6 jocuri)
  • România – 10 puncte (6 jocuri)
  • Cipru – 8 puncte (7 jocuri)
  • San Marino – niciun punct (7 jocuri)

La egalitate de puncte în clasamentul final se aplică următoarele criterii de departajare:

  • golaverajul general din grupă
  • numărul mai mare de goluri marcate în toate meciurile grupei
  • rezultatele directe
  • golaverajul duelurilor directe
  • numărul mai mare de goluri marcate în meciurile directe
  • golurile marcate în deplasare în meciurile directe
  • numărul mai mic de avertismente încasate în grupă
  • tragere la sorți

Ce meciuri au mai rămas de jucat?

  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)

