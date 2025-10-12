România – Austria 1-0 | Victorie obținută în minutul 90+4

Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.
Unicul gol a fost marcat de Virgil Ghiță, în minutul 90+4, după o centrare a lui Ianis Hagi.
La partidă au asistat 39.451 de spectatori. Mihai Popescu s-a accidentat în minutul 71 și nu a mai putut continua. A părăsit gazonul cu piciorul stâng bandajat. Virgil Ghiță a fost trimis de Mircea Lucescu în teren în locul lui și a dat golul victoriei, cu o lovitură de cap.
Indisponibili pentru meci, Nicolae Stanciu şi Denis Drăguş au fost alături de tricolori în tribune.
Fundașul Ovidiu Burcă a primit cartonaș galben, astfel că va rata următoarea partidă a tricolorilor, pe 15 noiembrie în deplasare, cu Bosnia-Herțegovina. România va încheia campania pe 18 noiembrie, cu San Marino, pe teren propriu.
Este un gol aparte, e cea mai fericită zi din viața mea! Am avut și puțin noroc, dar când centrarea vine de la Ianis Hagi este o conexiune aparte. Noi ne știm de mici
Virgil Ghiță
Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA– Austria 1-0
La egalitate de puncte în clasamentul final se aplică următoarele criterii de departajare:
