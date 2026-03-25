Nazare anunță controale la case de amanet și firme de pază: Schimbare de abordare vizibilă la ANAF, zero toleranţă pentru evaziune şi marii datornici

Potrivit ministrului, în ultimele luni, activitatea ANAF s-a concentrat pe două direcții principale: întărirea luptei împotriva evaziunii fiscale și recuperarea sumelor datorate bugetului, dar și îmbunătățirea relației cu contribuabilii.

„Sunt acțiuni care nu țin doar de administrarea fiscală, ci care au legătură directă cu obiectivele asumate: creșterea veniturilor, reducerea deficitului bugetar și protejarea mediului de afaceri şi a investițiilor legitime”, transmite el.

În același timp, controalele recente au scos la iveală mai multe mecanisme frauduloase. Printre cele mai importante cazuri:

tranzacții de peste 30 de milioane de lei investigate într-un dosar privind circuite fictive și rambursări ilegale de TVA, cu percheziții în 32 de locații;

prejudiciu de peste 18 milioane de lei descoperit într-o schemă de rambursări ilegale între opt firme, pentru care au fost puse sechestre pe numeroase imobile și terenuri;

un caz de exploatare ilegală de agregate minerale, cu un prejudiciu de 12,4 milioane de lei.

Controale extinse și bunuri confiscate

Fiscul a extins verificările și către domenii cu risc fiscal ridicat care nu au fost vizate în trecut, precum casele de amanet sau firmele de pază. Acțiunile au dus la confiscări semnificative:

aproximativ 6 kg de aur și diamante, evaluate la 3,7 milioane lei;

peste 32 kg de bijuterii din aur și argint, în valoare de peste 12,5 milioane lei;

controale la 62 de societăți de pază și verificări privind achizițiile de bunuri de lux din venituri nejustificate.

Ministrul susține că intervențiile ANAF sunt tot mai bine direcționate, pe baza analizelor de risc și a instrumentelor digitale, iar zonele cu evaziune sunt abordate sistematic. Efectele acestor măsuri se văd și în încasări: în perioada ianuarie–februarie 2026, veniturile brute din TVA au crescut cu 12,9% față de aceeași perioadă din 2025, depășind 10,2 miliarde de lei.

În paralel, rambursările de TVA către firme au crescut cu 24,5%. „Am oprit practic amânarea rambursării de TVA, o practică pe bună dreptate reclamată îndelung de mediul de afaceri”, afirmă ministrul.

Totodată, ANAF a lansat platforma eLicitațiiANAF, destinată vânzării online a bunurilor sechestrate sau confiscate, și a introdus Declarația Unică precompletată în SPV, măsuri menite să reducă birocrația și să simplifice procesul de declarare.

„Toate aceste acțiuni contribuie la un obiectiv clar: mai multe venituri la bugetul de stat și menținerea sub control a deficitului. Fiecare prejudiciu identificat și fiecare bun recuperat înseamnă resurse suplimentare pentru investiții și servicii publice. Mandatul ANAF este să restabilească dreptatea şi încrederea contribuabililor că administrația fiscală este un partener al celor corecți”, a conchis Nazare.