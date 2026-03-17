Alexandru Nazare, despre explozia prețurilor la carburanți: ”Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația”. Care e poziția privind OCDE

17 mart. 2026, 12:56, Actualitate
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a vorbit marți despre creșterea puternică a prețurilor la carburanți și a declarat că este necesară o intervenție rapidă din partea autorităților, relatează Mediafax.

Nazare: ”Analiza Ministerului Finanțelor a fost transmisă la Guvern”

Nazare a transmis că situația actuală rămâne incertă, „mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut”.El a declarat că „sunt creșteri spectaculoase, ne îngrijorează situația” și a precizat că instituțiile responsabile trebuie să analizeze evoluția pieței și să intervină acolo unde este cazul.

Alexandru Nazare susține că Guvernul României are deja în lucru o analiză transmisă de Ministerul Finanțelor și urmează să ia o decizie în perioada imediat următoare.

„Într-adevăr, sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația, mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut și ca atare, dacă îmi permiteți, toate agențiile și toate instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul acestei situații într-un context de criză pe piața combustibililor, trebuie să acționeze în acest sens. Ca atare, analiza noastră, analiza Ministerului Finanțelor, a fost transmisă la Guvern. Sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privință”, a spus Nazare.

Ministrul a vorbit și despre măsurile deja adoptate pentru a reduce impactul asupra economiei. Schema de ajutor pentru transportatori a fost modificată, iar aceștia beneficiază acum de o deducere de 0,85 lei din acciză, pentru a evita transferul costurilor mai mari către consumatori.

Din punctul nostru de vedere, noi nu am făcut doar o analiză, noi am acționat, schema de ajutor de stat care era aferentă transportatorilor a fost updatată imediat, am updatat-o astfel încât transportatorii să aibă o deducere la acciză de 0,85 RON, astfel încât prețul mărit să nu fie transferat imediat și acest lucru s-ar fi întâmplat în cazul transportatorilor. Deci, Ministerul Finanțelor încă de săptămâna trecută a luat o decizie care e benefică în acest context, pentru a continua pentru a declara situația de criză în zona energiei, pentru monitorizare a prețurilor, pentru monitorizare mult mai strictă a modului în care se comportă anumiți operatori economici. Guvernul trebuie să ia niște măsuri care sunt statuate în ordonanța 84 din 2022”, a mai declarat Alexandru Nazare.

Alexandru Nazare a discutat și subiectul aderării României la OCDE. El a spus că acest pas ar putea aduce investiții mai mari și ar contribui la stabilizarea costurilor de finanțare ale statului. Acesta a mai precizat că România își propune să revină pe o traiectorie fiscal-bugetară stabilă până la finalul anului 2026 și că obiectivul de deficit de 6,2% este un pas în această direcție.

Vorbim de fonduri, investiții cu resurse mult mai mari, care vor lua România în calcul mult mai serios. De asemenea, statutul de membru OCDE ne va ajuta la stabilizarea costurilor de finanțare. Este strict decizia României ce va alege din recomandările OCDE, astfel încât să-și atingă țintele din strategia fiscal-bugetară la sfârșitul acestui an 2026. Ținta de deficit anunțată de șase, doi, practic ne aduce în traiectoria fiscal-bugetar asumată înainte și intrăm într-o normalitate. Ieșim din zona de derapaj în care am intrat în 2024”, a mai spus Alexandru Nazare.

Citește și

FLASH NEWS Scandal în Parlament între ministra Diana Buzoianu și senatorul Paul Gheorghe: ”Vă mai spun încă o dată cât de incompetentă sunteți”/ ”Dacă țipați la microfon nu vă crește bărbăția”. De la ce a pornit totul
15:53
Scandal în Parlament între ministra Diana Buzoianu și senatorul Paul Gheorghe: ”Vă mai spun încă o dată cât de incompetentă sunteți”/ ”Dacă țipați la microfon nu vă crește bărbăția”. De la ce a pornit totul
SONDAJ DE OPINIE Peste jumătate dintre români consideră că țara este sigură din punct de vedere al securității naționale
15:49
Peste jumătate dintre români consideră că țara este sigură din punct de vedere al securității naționale
RAPORT Ce recomandări are OCDE pentru România în 2026: percepție pozitivă privind combaterea corupției
15:36
Ce recomandări are OCDE pentru România în 2026: percepție pozitivă privind combaterea corupției
MESAJ Gabriela Firea, mesaj emoționant după întâlnirea cu Nadia Comăneci din Parlament: ”Definiția perfecțiunii”
15:20
Gabriela Firea, mesaj emoționant după întâlnirea cu Nadia Comăneci din Parlament: ”Definiția perfecțiunii”
REACȚIE Marcel Ciolacu spune că „era Bolojan” se apropie de sfârșit. „Nu poți pretinde empatie unui satrap care vede în satâr drept etalonul performanței”
14:42
Marcel Ciolacu spune că „era Bolojan” se apropie de sfârșit. „Nu poți pretinde empatie unui satrap care vede în satâr drept etalonul performanței”
SHOWBIZ Sebastian Stan și Annabelle Wallis vor deveni părinți
14:32
Sebastian Stan și Annabelle Wallis vor deveni părinți
Mediafax
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
Digi24
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Cancan.ro
Prima reacție a bărbatului care a făcut gender reveal cu două femei. Cum explică situația
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce aleg românii Japonia: avantajele și capcanele vieții într-una dintre cele mai bogate țări din lume
Mediafax
Ce a descoperit un turist care a vizitat un oraș abandonat din Germania: „Este incredibil”
Click
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
Digi24
Scandal la dezbaterea bugetului MApN. Un ales al Opoziției a dat buzna în ședință: „Miruță a făcut armata?”
Cancan.ro
Se întorc temperaturile negative în București. Pe ce dată se strică vremea, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Pot plantele să numere? Un studiu dezvăluie un răspuns extraordinar!
CONTROVERSĂ Ucraina cedează în fața presiunilor UE și repară conducta Drujba. Ce termen i-a dat Zelenski lui Viktor Orban pentru finalizarea lucrărilor
15:58
Ucraina cedează în fața presiunilor UE și repară conducta Drujba. Ce termen i-a dat Zelenski lui Viktor Orban pentru finalizarea lucrărilor
EXCLUSIV Victor Ponta îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare de țară” după semnarea acordurilor cu Ucraina privind gazul din Marea Neagră
15:53
Victor Ponta îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare de țară” după semnarea acordurilor cu Ucraina privind gazul din Marea Neagră
FLASH NEWS Albania a desemnat Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran drept organizație teroristă. „Republica Islamică Iran, un stat care susține terorismul“
15:43
Albania a desemnat Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran drept organizație teroristă. „Republica Islamică Iran, un stat care susține terorismul“
EXCLUSIV Victor Ponta, atac dur: „USR sunt niște antihriști! / Vor răul oamenilor / Sunt niște hiene care mușcă din oameni”
15:34
Victor Ponta, atac dur: „USR sunt niște antihriști! / Vor răul oamenilor / Sunt niște hiene care mușcă din oameni”
FINANȚE PSD își trece amendamentele la Buget cu voturile AUR. Ajutorul one-off pentru pensionarii militari cu venituri mai mici de 3.000 de lei a fost adoptat în comisiile parlamentare
15:29
PSD își trece amendamentele la Buget cu voturile AUR. Ajutorul one-off pentru pensionarii militari cu venituri mai mici de 3.000 de lei a fost adoptat în comisiile parlamentare
CONTROVERSĂ Moscova, pregătită să ofere „tot sprijinul posibil Cubei“, după ce Trump a afirmat că va avea „onoarea” de a o „cuceri”. „Suntem gata“
15:01
Moscova, pregătită să ofere „tot sprijinul posibil Cubei“, după ce Trump a afirmat că va avea „onoarea” de a o „cuceri”. „Suntem gata“

