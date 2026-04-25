Prima pagină » Actualitate » Nebunia prețurilor a început, pe măsura ce se apropie 1 mai. Doua nopți de cazare, pentru un cuplu, se aproprie și de 6.000 de euro la malul mării

A mai rămas foarte puțin până la startul sezonului estival, iar, în fiecare an pe data de 1 mai, cei mai mulți români aleg să petreacă pe litoral, însă, de data aceasta, o cazare pentru un cuplu ajunge să coste și aproape 6.000 de euro pentru două nopți.

Mai puțin de o săptămână ne desparte de 1 mai, iar hotelierii au postat deja tarifele pentru cazare. Mamaia rămâne și în acest an preferata turiștilor, datorită cluburilor și vieții de noapte, fiind cea mai animată stațiune de 1 mai.

Cum anul acesta 1 mai pică vineri, românii iau în calcul un weekend prelungit pe litoral.

Pentru cine vrea să petreacă două nopți pe litoral, în Mamaia, trebuie să știe că prețurile sunt pe măsură.

Cea mai scumpă cazare de 1 mai, aproape 6.000 de euro

Titlul pentru cea mai scumpă cazare de 1 mai, revine către „Luna Resort”. Aici, turiștii trebuie să plătească suma de 30.000 de lei, pentru două nopți de cazare, fără nicio masă inclusă.

Pentru cine vrea să stea aproape de centru, mai exact în Summerland, un apartament cu un dormitor, un living și o baie, costă pentru două nopți 11.100 de lei, și este situat chiar lângă plajă.

Un alt apartament, situat la 6,1 kilometri de centru și la malul mării, tot cu un dormitor și un living, costă 15.630 de lei sau o altă varianta mai este și la 16.200, care este mai aproape de centru.

Cel mai mic preț pentru un cuplu, într-un apartament de lux din partea de Nord a stațiunii, pornește de la 6.440 de lei, situat la 2,7 kilometri de centru, la prețul de 6.578 de lei găsim un apartament care este doar cu 400 de metri mai aproape de centru și cu aproape 200 de lei mai scump, pentru două nopți.

La aceste prețuri trebuie menționat că se mai adaugă și combustibilul consumat până la mare, mesele din cluburile exclusiviste, dar și mâncarea, pentru că niciunul nu beneficiază de micul dejun sau de alte mese.

Litoralul din Bulgaria, mai „prietenos” cu buzunarele românilor

În Nessebar, spre exemplu, un sejur de 3 nopți la un hotel de 4* pornește de la aproximativ 730 de lei de persoană.

Iar în stațiunea Nisipurile de Aur se găsesc pachete de vacanță de 1 Mai între 650 și 750 de lei pentru hoteluri de 3*, iar la 5*, cu all-inclusive, tarifele ajung între 2.500 și 3.250 de lei.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

