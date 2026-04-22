Unde mergem de 1 Mai? Oferte de cazare în Oradea, Băile Felix și stațiunile de pe litoral

Sejurul de 1 Mai 2026 se conturează deja ca unul dintre cele mai căutate momente turistice ale primăverii. Datele publicate de hoteluri și agenții arată că Băile Felix rămâne destinația principală pentru relaxare și băi termale, Oradea atrage turiști de city-break, iar litoralul își deschide sezonul cu pachete promoționale.

Prețurile pornesc de la aproximativ 90-120 lei/noapte în pensiuni și pot depăși 800 lei/noapte în hoteluri de 4 stele cu spa.

Oradea, city-break și acces rapid la băile termale

Oradea rămâne o alegere stabilă pentru 1 Mai 2026, mai ales pentru cei care combină turismul urban cu relaxarea în Băile Felix.

În această perioadă, piața cazărilor este segmentată clar:

Pensiuni și unități mici de cazare: aproximativ 150 – 250 lei/noapte, în funcție de facilități și gradul de ocupare

Apart-hoteluri și hoteluri 3-4 stele: aproximativ 300 – 500+ lei/noapte în weekendul prelungit de 1 Mai

Orașul este utilizat frecvent ca bază pentru turiștii care merg zilnic în Băile Felix sau Băile 1 Mai, aflate la aproximativ 10 km.

Băile Felix și Băile 1 Mai – principala destinație de 1 Mai 2026

Zona rămâne lider național pentru turism balnear în perioada sărbătorii.

Oferte deja publicate pentru 2026

Datele agențiilor și hotelurilor arată pachete clare pentru perioada 27 aprilie – 1 mai 2026:

Pachete de la aproximativ 468 lei/persoană pentru 4 nopți la hoteluri de 2-3 stele, cu acces la bazele de tratament și mese incluse.

Hoteluri de 3-4 stele (ex. Internațional, Termal, Nufărul, Mureș) între 535 lei și 826 lei/persoană, în funcție de confort și servicii.

Hoteluri cu facilități premium și spa: pachete de 2.500 – 3.300 lei/sejur (3-4 nopți pentru 2 persoane).

Ce includ pachetele

cazare 3-4 nopți

demipensiune sau pensiune completă

acces la piscine cu apă termală

activități și divertisment în complexele hoteliere

Zona rămâne una dintre cele mai stabile din țară pentru turism balnear în extrasezon, cu grad ridicat de ocupare în weekendul de 1 Mai.

Litoralul românesc – deschiderea sezonului 2026

Litoralul românesc intră în mod tradițional în sezonul turistic odată cu minivacanța de 1 Mai, iar 2026 nu face excepție. Stațiunile de la Marea Neagră își structurează ofertele în jurul primelor weekenduri de vară, cu pachete scurte și evenimente de deschidere de sezon

Stațiuni accesibile (Eforie Nord, Venus, Jupiter): de la aproximativ 160 – 300 lei/noapte

Hoteluri 3 stele cu mic dejun: aproximativ 300 – 450 lei/noapte

Unități modernizate sau poziționate central: pot depăși 450 lei/noapte în perioada de vârf

