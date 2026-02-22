Nemulțumit de cum s-a deszăpezit strada lui, un bărbat din Ilfov a amenințat muncitorii cu un pistol

Un incident tensionat s-a petrecut în comuna Corbeanca, județul Ilfov. Un bărbat nemulțumit de modul în care a fost curățată strada pe care locuiește ar fi amenințat lucrătorii de la deszăpezire cu un pistol. Poliția a intervenit după un apel la 112 și a deschis o anchetă, scrie stiripesurse.ro.

Conform Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, incidentul s-a produs duminică. La sosirea echipajelor, oamenii legii au stabilit că, în urma unei dispute verbale, bărbatul în vârstă de 49 de ani a ieșit din locuință având asupra sa o armă.

Apoi, s-a constatat că pistolul era unul neletal, de tip airsoft.

Bărbatul a predat voluntar arma polițiștilor, aceasta nefiind supusă regimului de autorizare. Chiar și așa, gestul a generat panică în rândul muncitorilor aflați la fața locului.

Polițiștii continuă verificările pentru a stabili exact circumstanțele în care s-a produs incidentul și pentru luarea măsurilor legale care se impun.

Cercetările sunt desfășurate cu sprijinul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov.

