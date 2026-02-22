Prima pagină » Știri externe » The Guardian: Iranul nu vrea să exporte uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să dilueze puritatea acestuia

The Guardian: Iranul nu vrea să exporte uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să dilueze puritatea acestuia

22 feb. 2026, 13:59, Știri externe
The Guardian: Iranul nu vrea să exporte uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să dilueze puritatea acestuia

Iranul refuză să exporte stocul său de 300 kg de uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să dilueze puritatea stocului pe care îl deține sub supravegherea inspectoratului nuclear al ONU, AIEA, au declarat surse iraniene, relatează cotidianul britanic The Guardian. Această propunere va fi nucleul ofertei Iranului către Statele Unite, în funcție de care Donald Trump va decide dacă va ataca sau nu țara din Orientul Mijlociu.

În prezent, președintele american analizează dacă să folosească vasta sa prezență navală din Orientul Mijlociu pentru a ataca țara-problemă din Orientul Mijlociu.

De notat că Iranul deține în prezent o rezervă de uraniu îmbogățit la 60 %, aproape de nivelul necesar pentru fabricarea armelor. Totuși, țara condusă de ayatollahul Kamenei este dispusă să reducă puritatea la 20 % sau mai puțin, scrie sursa citată.

Ministrul iranian de Externe: SUA nu au cerut renunțarea la dreptul de a îmbogăți uraniu în Iran

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi (foto jos), susține că SUA nu au cerut nici măcar renunțarea la dreptul de a îmbogăți uraniu în Iran. Accentul vizează, în schimb, puritatea îmbogățirii și numărul de centrifuge care vor fi permise.

Pe agenda iraniană s-a aflat trimiterea stocurilor în Rusia și conectarea programului intern de îmbogățire al Iranului la un consorțiu străin. Însă, surse iraniene insistă că nu s-a ridicat ideea unui consorțiu. Pe de altă parte, mass-media iraniană apropiată guvernului a citat un diplomat iranian: „Am subliniat această poziție în timpul negocierilor, materialele nucleare nu vor părăsi țara”.

Poziția relativ imună la compromisuri a Iranului arată că va fi acordată o importanță deosebită gradului de acces pe care AIEA (Agenția Iraniană pentru Energie Atomică) îl va avea în problema inspectării instalațiilor nucleare. Cel mai probabil, oferta iraniană va determina dacă Trump se va simți obligat să lanseze o acțiune militară împotriva țării.

Ambasadorul SUA la ONU: SUA urmăresc „îmbogățirea zero” a Iranului

Într-un interviu acordat în SUA, difuzat vineri, Araghchi a declarat: „Washingtonul nu i-a cerut Teheranului să suspende definitiv îmbogățirea uraniului”, adăugând că Teheranul nu a oferit Washingtonului o suspendare temporară a îmbogățirii uraniului.

Oficialul a respins relatările potrivit cărora Iranul ar fi propus suspendarea îmbogățirii uraniului pentru o perioadă de 2-3 ani, precizând: „Nu este adevărat că Statele Unite au cerut încetarea completă a îmbogățirii”.

Totuși, declarațiile sale au fost contrazise de ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz. Provocat de intervievator, Waltz a punctat că SUA urmăresc „îmbogățirea zero” a Iranului.

Reza Nasri, un avocat iranian cu contacte în cadrul ministerului de externe, a avertizat referitor la impactul asupra țărilor din Orientul Mijlociu în cazul unui atac al SUA: „Dacă Iranul va fi atacat în timp ce dezacordurile nucleare pot fi încă soluționate diplomatic într-un mod corect și echitabil, alte state din regiune vor ajunge inevitabil la o singură concluzie: armele nucleare sunt singurul mijloc real de descurajare împotriva SUA și Israelului”.

Noi proteste în Iran, organizare de mai multe universități

Vestea a venit pe fondul izbucnirii unor proteste la unele universități, care au provocat noi ciocniri în stradă, la Universitatea de Servicii Medicale din Mashhad și la cel puțin două universități din Teheran.

Proteste în Iran

Astfel, universitățile s-au redeschis după ce fuseseră închise din cauza temerilor legate de proteste. La Universitatea Sharif, studenții au scandat „Javed Shah”, „Până când mullahul nu va fi învelit în giulgiu, această patrie nu va deveni o patrie” și „Moarte dictatorului”. Președintele Universității Sharif i-a îndemnat pe studenți să înceteze protestele, avertizându-i că autoritățile vor obliga cursurile să se desfășoare din nou online.

Se așteaptă proteste și la reuniunea Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva

Protestele sunt așteptate și la reuniunea Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de marți, de la Geneva. Marți, o oficială iraniană, Afsaneh Nadipour, își va ocupa pentru prima dată locul de membru cu drepturi depline în consiliul consultativ. Nadipour, fostă ambasadoare a Iranului în Danemarca, va contribui cu opinii privind drepturile femeilor.

Comitetul consultativ al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului este format din 18 experți independenți din 5 grupuri regionale ale ONU și are rol de suport intelectual al Consiliului pentru Drepturile Omului. Nominalizările sunt făcute de guverne și sunt selectate de consiliu. Nadipour a fost aleasă pentru un mandat de 3 ani în octombrie.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Ce s-ar putea întâmpla dacă Trump atacă Iranul. 4 scenarii îngrijorătoare despre întreruperea aprovizionării regionale cu petrol

Iranul plusează și vrea să controleze „inteligent” Strâmtoarea Ormuz. În prima linie, 4 corvete catamaran din clasa Shahid Soleimani, purtătoare de rachete Sayyad-3G

În timp ce regimul de la Teheran se clatină, programul nuclear iranian riscă să scape de sub control: „Dacă guvernul cade, materialele și instalațiile nucleare vor fi folosite în lupta pentru putere”

Recomandarea video

Citește și

Relația cu SUA a ajuns într-un punct mort. De la prietenie, respect și acordarea statutului de partener strategic al SUA, președintele României a ajuns să fie fugărit de staff-ul Casei Albe. Gândul prezintă un scurt istoric al relațiilor România-SUA, de la Ion Iliescu la Nicușor Dan
15:00
Relația cu SUA a ajuns într-un punct mort. De la prietenie, respect și acordarea statutului de partener strategic al SUA, președintele României a ajuns să fie fugărit de staff-ul Casei Albe. Gândul prezintă un scurt istoric al relațiilor România-SUA, de la Ion Iliescu la Nicușor Dan
FINANȚE Calul troian al lui Trump. Tarifele vamale au afectat mai mult SUA decât alte ţări, susține un oficial al Băncii Centrale Europene
14:49
Calul troian al lui Trump. Tarifele vamale au afectat mai mult SUA decât alte ţări, susține un oficial al Băncii Centrale Europene
ACUZAȚII Dosarele Epstein explodează în Marea Britanie. Prințul Andrew, acuzat că ar fi folosit avioane RAF pentru a se întâlni cu Jeffrey Epstein
10:57
Dosarele Epstein explodează în Marea Britanie. Prințul Andrew, acuzat că ar fi folosit avioane RAF pentru a se întâlni cu Jeffrey Epstein
CINEMA Thrillerul dramatic „Scrisorile galbene” a câștigat Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin: „Acest film va fi înțeles în întreaga lume”
10:32
Thrillerul dramatic „Scrisorile galbene” a câștigat Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin: „Acest film va fi înțeles în întreaga lume”
FLASH NEWS Explozii la un magazin din centrul istoric al Liovului. O tânără polițistă a murit și alte14 persoane au fost rănite: „A fost un atac terorist”
10:14
Explozii la un magazin din centrul istoric al Liovului. O tânără polițistă a murit și alte14 persoane au fost rănite: „A fost un atac terorist”
ANALIZA de 10 „Carne de tun”. Are Rusia suficienți soldați pentru a continua războiul în Ucraina? Putin este de neclintit, dar scade numărul celor dispuși să lupte pentru bani
10:00
„Carne de tun”. Are Rusia suficienți soldați pentru a continua războiul în Ucraina? Putin este de neclintit, dar scade numărul celor dispuși să lupte pentru bani
Mediafax
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Cancan.ro
Neti Sandu nominalizează cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate în luna martie 2026
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
Mediafax
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba bună
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Cancan.ro
Din ce face bani Cristian Boureanu acum, după ce s-a retras din politică. Ce avere are Faimosul de la Survivor, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cine o mai știe pe Irina Reisler? S-a schimbat total după ce a slăbit 50 de kg! Vreme de două decenii a reușit să mențină acest rezultat formidabil
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Santiago Ramón y Cajal, părintele neuroștiinței moderne. Omul care a descoperit structura reală a creierului
EXTERNE Viktor Orbán scoate artileria grea în debutul campaniei sale electorale: Oricine ne mușcă își va rupe dinții/Ungaria nu poate fi șantajată
15:52
Viktor Orbán scoate artileria grea în debutul campaniei sale electorale: Oricine ne mușcă își va rupe dinții/Ungaria nu poate fi șantajată
FLASH NEWS Nemulțumit de cum s-a deszăpezit strada lui, un bărbat din Ilfov a amenințat muncitorii cu un pistol
15:27
Nemulțumit de cum s-a deszăpezit strada lui, un bărbat din Ilfov a amenințat muncitorii cu un pistol
ULTIMA ORĂ Sondaj CURS în București: Cu cine ar vota locuitorii Capitalei dacă duminică ar avea loc alegeri locale? Principalul reproș la adresa primarului
15:01
Sondaj CURS în București: Cu cine ar vota locuitorii Capitalei dacă duminică ar avea loc alegeri locale? Principalul reproș la adresa primarului
UTILE Îți speli hainele de școală greșit: iată ce ar trebui să faci înainte de a le pune în coșul de rufe sau la mașina de spălat
14:45
Îți speli hainele de școală greșit: iată ce ar trebui să faci înainte de a le pune în coșul de rufe sau la mașina de spălat
FLASH NEWS Un bărbat și o femeie, găsiți morți într-o locuință din Făgăraș. E posibil să fi murit de frig
14:02
Un bărbat și o femeie, găsiți morți într-o locuință din Făgăraș. E posibil să fi murit de frig
FLASH NEWS Șeful DSU explică schimbările din mesajele RO-ALERT: „Sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei”
13:58
Șeful DSU explică schimbările din mesajele RO-ALERT: „Sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei”

Cele mai noi

Trimite acest link pe