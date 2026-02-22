Odată cu aderarea Bulgariei la moneda europeană, din ianuarie 2026, a revenit în actualitatea tema unei așteptate aderări a României la euro. Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, apreciază că acceptarea României printre statele din zona euro trebuie să devină proiect de țară.

Se pune însă problema dacă România îndeplinește sau nu criteriile de convergență. În acest moment, așa cum a scris Gândul, mai degrabă nu le îndeplinește. În cel mai optimist orizont de timp, abia în 2028 am putea avea speranțe rezonabile că vom fi acceptați în zona euro.

„România trebuie să fie în nucleul deciziilor europene, nu la marginea lor”

„Aderarea României la zona euro trebuie să devină noul proiect de țară al apartenenței noastre la Uniunea Europeană, asumat politic, instituțional și public. Acest demers se poate realiza gradual, în așa fel încât integrarea să fie bine pregătită și fără dificultăți”, a afirmat, duminică, Negrescu într-o postare pe Facebook.

Potrivit Mediafax, actualul vicepreședinte al PE consideră că moneda Euro înseamnă stabilitate pentru români, dobânzi mai mici, protecție pentru salarii și pensii, reguli clare pentru economie și este un „scut real” într-o Europă supusă șocurilor economice. Europarlamentarul român susține că România este deja profund conectată la zona euro, dar fără drept de decizie.

Aderarea la euro ar aduce credite mai ieftine și noi investiții

Negrescu mai transmite că țările din regiune care au adoptat moneda euro obțin credite mai ieftine, dar și noi investiții, iar acest avantaj ajunge direct la populație.

„În România, dobânzile mai ridicate înseamnă credite mai scumpe, presiune pe buget și investiții amânate. Croația și Bulgaria au demonstrat că acest pas este posibil atunci când există voință politică și onestitate față de cetățeni. Mai există un risc major: o Europă cu mai multe viteze. Zona euro își dezvoltă propriile mecanisme de finanțare și investiții, de la instrumente de stabilizare la capacități bugetare dedicate. Dacă rămânem în afara acestui nucleu, riscăm să fim excluși din deciziile esențiale privind viitoarele fonduri, regulile fiscale sau marile proiecte strategice”.

În opiia europarlamentarului, euro devine tot mai puternic în dinamică financiară globală. Din ianuarie, odată cu aderarea Bulgariei, moneda unică este utilizată în 21 dintre cele 27 de state membre.

„Aderarea la euro ar înseamna o Românie care nu stă la periferie. Înseamnă influență, stabilitate și costuri mai mici pentru cetățeni și economie. Este momentul să facem pașii decisivi. De aceea, împreună cu colegii din PES Activists România, vom lansa o campanie publică de informare și vom continua dialogul cu toți actorii relevanți pentru identificarea celor mai bune soluții”, conchide Victor Negrescu.

