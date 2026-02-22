Prima pagină » Sport » Elias Charalambous a răbufnit înaintea meciului FCSB – Metaloglobus: „E grav”

22 feb. 2026, 16:20, Sport
Elias Charalambous / FOTO: prosport.ro

FCSB va juca luni, 23 februarie, cu Metaloglobus în etapa 28 a Superligii și roș-albaștri au nevoie de puncte pentru a spera la play-off.

Echipa lui Gigi Becali mai are trei etape din acest sezon, în care trebuie să ia toate punctele dacă vrea să ajungă în play-off, acum fiind pe locul zece, 40 de puncte.

Metaloglobus e ultima în clasament și are două victorii în acest sezon, cu FCSB și Farul.

„(n.red. – Elias Charalambous a fost întrebat dacă îi este rușine de locul pe care-l ocupă FCSB) Rușine? Ce înseamnă rușine? Rușine trebuie să le fie celor care fură sau care fac lucruri greșite. Când muncești și ești corect, nu trebuie să îți fie niciodată rușine. Poate rezultatele nu sunt cele dorite, dar rușine este un cuvânt foarte grav. Trebuie să faci niște lucruri foarte urâte ca să îți fie rușine. Uneori lucrurile merg bine, alteori nu. Sigur, echipa nu trebuia să fie pe această poziție, dar vom lupta pentru șansele pe care le avem. Noi am adus echipa în situația asta, noi vom încerca să o scoatem”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă dinaintea meciului FCSB – Metaloglobus.

„Nu privim mult în viitor, pregătim doar meciul de mâine. Luăm totul pas cu pas, pentru noi doar asta contează. Ne vom face treaba, altceva nu contează, nu depinde de noi. Nu are sens să facem calcule sau să privim la adversare. Avem antrenament astăzi, nu voi putea urmări meciul lui FC Argeș. Ne-am încurcat în multe meciuri de acest gen. Singuri ne-am adus în actuala postură, singuri o vom scoate la capăt” a mai spus acesta.

„Riscă să nu prindă play-off-ul”

De partea cealaltă, președintele lui Metaloglobus, Marius Burcă, a declarat, la Digi Sport: „Prevăd că va fi mai greu pentru FCSB, care va încerca să atace, ținând cont de situația lor din clasament. Riscă să nu prindă play-off-ul. Nici noi însă nu obișnuim să dăm pase lungi, ne place jocul, avem ocazii. Rezultatele nu ne-au avantajat pe noi. Mi-aș fi dorit să fim mai pragmatici și să smulgem puncte. Vrem să câștigăm puncte și să avem speranțe că ieșim de pe ultimul loc. Sunt ferm convins că putem ieși de acolo cu puțină ambiție. Nu am capotat sub nicio formă și nu aruncăm prosopul. Ne batem până la final”.

