Un bărbat și o femeie, găsiți morți într-o locuință din Făgăraș. E posibil să fi murit de frig

Un bărbat şi o femeie au fost găsiţi morţi, într-o locuinţă din municipiul Făgăraş. Din primele date de anchetă, Primele date din anchetă arată că pe trupurile neînsufleţite nu sunt urme de violenţă și este ca cei doi să fi murit de frig, în condiţiile în care locuinţa nu era racordată la sursă de energie electrică sau la gaze, scrie News.ro.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Făgăraş efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraş, după ce, la data de 21 februarie a.c., în jurul orei 08:30, au fost sesizaţi cu privire la faptul că, într-o locuinţă din municipiul Făgăraş, s-ar afla două persoane decedate. Având în vedere sesizarea primită, echipa operativă a constatat la adresa indicată că, în interiorul imobilului, se aflau două persoane decedate, respectiv un bărbat de 60 de ani şi o femeie de 64 de ani”, informează, duminică, oficialii Poliţiei judeţene Braşov.

Conform acestora, examinarea preliminară a cadavrelor arată că acestea nu prezentau urme de violenţă. Trupurile neînsufleţite au fost duse la unitatea de medicină legală pentru efectuarea necropsiei în urma căreia se va stabili cauza morţii.

„Totodată, datele preliminare ale verificărilor au arătat că spaţiul de locuit nu era racordat la energie electrică sau gaze”, precizează sursa citată.

