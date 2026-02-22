Prima pagină » Actualitate » Un bărbat și o femeie, găsiți morți într-o locuință din Făgăraș. E posibil să fi murit de frig

Un bărbat și o femeie, găsiți morți într-o locuință din Făgăraș. E posibil să fi murit de frig

22 feb. 2026, 14:02, Actualitate
Un bărbat și o femeie, găsiți morți într-o locuință din Făgăraș. E posibil să fi murit de frig

Un bărbat şi o femeie au fost găsiţi morţi, într-o locuinţă din municipiul Făgăraş. Din primele date de anchetă, Primele date din anchetă arată că pe trupurile neînsufleţite nu sunt urme de violenţă și este ca cei doi să fi murit de frig, în condiţiile în care locuinţa nu era racordată la sursă de energie electrică sau la gaze, scrie News.ro.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Făgăraş efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraş, după ce, la data de 21 februarie a.c., în jurul orei 08:30, au fost sesizaţi cu privire la faptul că, într-o locuinţă din municipiul Făgăraş, s-ar afla două persoane decedate. Având în vedere sesizarea primită, echipa operativă a constatat la adresa indicată că, în interiorul imobilului, se aflau două persoane decedate, respectiv un bărbat de 60 de ani şi o femeie de 64 de ani”, informează, duminică, oficialii Poliţiei judeţene Braşov.

Conform acestora, examinarea preliminară a cadavrelor arată că acestea nu prezentau urme de violenţă. Trupurile neînsufleţite au fost duse la unitatea de medicină legală pentru efectuarea necropsiei în urma căreia se va stabili cauza morţii.

„Totodată, datele preliminare ale verificărilor au arătat că spaţiul de locuit nu era racordat la energie electrică sau gaze”, precizează sursa citată.

Autorul recomandă:
Ce urmează după ninsorile care au paralizat România. Meteorologii ANM, prognoză detaliată pentru Gândul

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Viktor Orbán scoate artileria grea în debutul campaniei sale electorale: Oricine ne mușcă își va rupe dinții/Ungaria nu poate fi șantajată
15:52
Viktor Orbán scoate artileria grea în debutul campaniei sale electorale: Oricine ne mușcă își va rupe dinții/Ungaria nu poate fi șantajată
FLASH NEWS Nemulțumit de cum s-a deszăpezit strada lui, un bărbat din Ilfov a amenințat muncitorii cu un pistol
15:27
Nemulțumit de cum s-a deszăpezit strada lui, un bărbat din Ilfov a amenințat muncitorii cu un pistol
ULTIMA ORĂ Sondaj CURS în București: Cu cine ar vota locuitorii Capitalei dacă duminică ar avea loc alegeri locale? Principalul reproș la adresa primarului
15:01
Sondaj CURS în București: Cu cine ar vota locuitorii Capitalei dacă duminică ar avea loc alegeri locale? Principalul reproș la adresa primarului
Relația cu SUA a ajuns într-un punct mort. De la prietenie, respect și acordarea statutului de partener strategic al SUA, președintele României a ajuns să fie fugărit de staff-ul Casei Albe. Gândul prezintă un scurt istoric al relațiilor România-SUA, de la Ion Iliescu la Nicușor Dan
15:00
Relația cu SUA a ajuns într-un punct mort. De la prietenie, respect și acordarea statutului de partener strategic al SUA, președintele României a ajuns să fie fugărit de staff-ul Casei Albe. Gândul prezintă un scurt istoric al relațiilor România-SUA, de la Ion Iliescu la Nicușor Dan
FINANȚE Calul troian al lui Trump. Tarifele vamale au afectat mai mult SUA decât alte ţări, susține un oficial al Băncii Centrale Europene
14:49
Calul troian al lui Trump. Tarifele vamale au afectat mai mult SUA decât alte ţări, susține un oficial al Băncii Centrale Europene
UTILE Îți speli hainele de școală greșit: iată ce ar trebui să faci înainte de a le pune în coșul de rufe sau la mașina de spălat
14:45
Îți speli hainele de școală greșit: iată ce ar trebui să faci înainte de a le pune în coșul de rufe sau la mașina de spălat
Mediafax
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Cancan.ro
Neti Sandu nominalizează cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate în luna martie 2026
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
Mediafax
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba bună
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Cancan.ro
Din ce face bani Cristian Boureanu acum, după ce s-a retras din politică. Ce avere are Faimosul de la Survivor, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cine o mai știe pe Irina Reisler? S-a schimbat total după ce a slăbit 50 de kg! Vreme de două decenii a reușit să mențină acest rezultat formidabil
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Santiago Ramón y Cajal, părintele neuroștiinței moderne. Omul care a descoperit structura reală a creierului
FLASH NEWS The Guardian: Iranul nu vrea să exporte uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să dilueze puritatea acestuia
13:59
The Guardian: Iranul nu vrea să exporte uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să dilueze puritatea acestuia
FLASH NEWS Șeful DSU explică schimbările din mesajele RO-ALERT: „Sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei”
13:58
Șeful DSU explică schimbările din mesajele RO-ALERT: „Sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei”
ULTIMA ORĂ Văduva lui Cotabiță, reținută pentru proxenetism. Alte 8 persoane, manageri şi angajaţi ai unor saloane de masaj erotic, sunt cercetate
13:49
Văduva lui Cotabiță, reținută pentru proxenetism. Alte 8 persoane, manageri şi angajaţi ai unor saloane de masaj erotic, sunt cercetate
FLASH NEWS Ministrul Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu secretarul pentru Securitate Internă al SUA. Visa Waiver, pe agenda discutată
13:05
Ministrul Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu secretarul pentru Securitate Internă al SUA. Visa Waiver, pe agenda discutată
ȘTIINȚĂ Pământul ar putea deveni din nou un supercontinent, iar geologii avertizează asupra „extincțiilor în masă”: există patru scenarii posibile
12:49
Pământul ar putea deveni din nou un supercontinent, iar geologii avertizează asupra „extincțiilor în masă”: există patru scenarii posibile
FLASH NEWS Firmele de salubrizare, atenționate să deszăpezească corect trei sectoare din București: ”Vor fi din nou sancționați”
12:08
Firmele de salubrizare, atenționate să deszăpezească corect trei sectoare din București: ”Vor fi din nou sancționați”

Cele mai noi

Trimite acest link pe