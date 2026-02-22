Vizita lui Nicușor Dan la Washington și relația înghețată cu Donald Trump, dar mai ales momentele penibile trăite de președintele țării au readus sub lupă istoria relațiilor bilaterale ale României de după Revoluție alături de principalul său partener strategic și aliat NATO, Statele Unite ale Americii. Toți cei 4 președinți care i-au precedat lui Nicușor Dan au știut să întrețină și să dezvolte armonios legătura cu omologii lor, fie că s-au numit Bill Clinton, George Bush Jr., Barrack Obama sau Donald Trump în primul său mandat la Casa Albă. Ba chiar au bifat borne importante. Odată cu revenirea lui Donald Trump ca lider al Americii, România a primit confirmarea tristă că și-a pierdut statutul la Casa Albă.

După o perioadă de stagnare a relației cu liderul de la Casa Albă de la alegerea sa ca președinte, lui Nicușor Dan părea în sfârșit să îi surâdă norocul.

A plecat președinte și s-a întors premier

Inițial a refuzat invitația lui Trump de a participa la prima reuniune oficială a Consiliului pentru pace, organism creat de președintele american. Ulterior a confirmat participarea sa ca observator, însă contactul direct cu Trump a însemnat o umilință personală: de la faptul că a fost numit prim-ministru al României de către acesta până la momentul penibil când a fost ” tras” literalmente de gărzile din Secret Service tocmai când se pregătea să-l abordeze frontal pe Donald Trump. la finalul reuniunii.

De altfel, mai mulți politicieni din prim-plan, dar și cunoscuți analiști politici au criticat prestația actualului șef de stat (detalii AICI)și AICI). Inevitabil apare o comparație cu poziția foștilor președinți ai României, care fără excepție au fost tratați cu respect, prietenie și cordialitate.

Primul președinte de după ’89, Ion Iliescu, relație cordială cu Bill Clinton. Au discutat despre fotbal în celebrul Birou Oval

Primul președinte ales democratic de români după Revoluția din 1989 a știut să se afirme în relația sa cu omologii de peste Ocean, mai întâi în mandatul lui George Bush senior, apoi în mandatul controversatului Bill Clinton, apoi în cel al lui George Bush jr,.

Carismatic și diplomat, fostul activist comunist a știut să deschidă României perspectiva de partener strategic al SUA și de aliat NATO, organizația transatlantică cu un rol crucial în geopolitica mondială a finalului de secol 20 și începutului de secol 21.

Ion Iliescu i-a înmânat chiar un cadou special președintelui SUA, Bill Clinton, în cadrul vizitei sale istorice, desfășurate în 1993 , la Casa Albă. Era prima vizită oficială a României după căderea regimului Ceaușescu în SUA.

Personalitate carismatică la rândul său, Bill Clinton a menținut un ton jovial al întâlnirii bilaterale, ba chiar a ajuns să discute despre fotbal cu omologul său din fosta țară comunistă.

Astfel, scria presa vremii, în dialogul său cu Iliescu, Bill Clinton ar fi dezvăluit că era un fan al fotbalului românesc, în acel moment la un nivel foarte ridicat odată cu performanțele Generației De Aur. Președintele României i-a oferit drept cadou lui Clinton o minge cu semnăturile jucătorilor de la echipa națională, în frunte cu Gică Hagi.

Emil Constantinescu dezvoltă statutul României de partener strategic al Americii. 150.000 de oameni îl aclamă pe Clinton la București

La rândul său, Emil Constantinescu, ales în anul 1996 ca președinte, are meritul de fi dezvoltat ceea ce începuse Iliescu. Pe 11 iulie 1997, în Piaţa Universităţii, Emil Constantinescu şi Bill Clinton au anunţat Parteneriatul Strategic România-SUA.

„Românii l-au ovaţionat pe Clinton, în ciuda faptului că nu i-a primit în NATO“, titrau, pe 12 iulie 1997, două dintre cele mai mari ziare din Statele Unite, „Washington Post“ şi „Los Angeles Times“.

Zzeci de mii de oameni s-au strâns în Piaţa Universităţii din Bucureşti pentru a-l întâmpina pe preşedintele american, care tocmai se opusese cu fermitate includerii României în grupul ţărilor invitate să adere la Organizaţia Nord-Atlantică, scria Adevărul. Entuziasmul care a inflamat străzile Bucureştiului a fost chiar mai mare decât cel arătat liderului american în Polonia, chemată să se alăture Alianţei, alături de Ungaria şi Cehia.

Bill Clinton a dat asigurări că America este dispusă să ofere mai mult, însă, o dată în plus, românilor li se spunea că trebuie să facă eforturi şi să aibă răbdare. Ca o consolare pentru eşecul aderării, Clinton, flancat de Emil Constantinescu, a anunţat intrarea într-o nouă eră a relaţiilor bilaterale, aceea a Parteneriatului Strategic între România şi SUA.

Iliescu, primit cu toate onorurile la Casa Albă de Bush fiul. Mesaj simbolic din partea președintelui SUA

În al doilea său mandat, între 2000 și 2004, Iliescu a știut să dezvolte în continuare relația cu America. În octombrie 2003, o notă publicată pe pagina oficială a Administrației George W. Bush anunța o vizită istorică, anume faptul că președintele României avea să fie primit la Casa Albă.

„România este un bun prieten al Statelor Unite și a fost invitată să se alăture Alianței NATO. România și Statele Unite cooperează îndeaproape pentru a aduce stabilitate și pace în Afganistan și Irak. Președintele (n.red. Bush) și Președintele Iliescu vor discuta provocări comune importante, inclusiv războiul împotriva terorismului, reconstruirea Irakului și relațiile transatlantice”, anunța mesajul transmis de Administrația americană.

Astfel, pe 27 octombrie 2003, Ion Iliescu era primit de Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Colin Powell. Cu un an în urmă, în noiembrie 2002, George W. Bush era primit de Iliescu la București, în cadrul unui amplu turneu desfășurat de președintele american în 4 țări, potrivit Descopera.ro.

Dialog „deschis” și „prietenos” cu oficialii americani

Jurnalistul român Bogdan Chirieac amintea în cartea sa „România în NATO. De la Madrid la București” faptul că Iliescu a fost primit cu toate onorurile la Casa Albă de Bush jr. Stând relaxat și comod, pe fotolii, cei doi șefi de stat au transmis că relațiile româno-americane sunt la apogeu.

”După strângerea de mână din Biroul Oval, președintele României s-a urcat în avion și a revenit în Europa. Astfel, vizita sa în America a fost un mesaj politic, un simbol. În contextul istoric de atunci, reprezenta pentru România foarte mult. America, singura superputere a lumii, era angajată în acest moment în două războaie fierbinți – Afganistan și Irak, dar și într-un război global cu terorismul. Faptul că ea a găsit timp să se întâlnească cu reprezentanții României, așa cum a făcut și cu reprezentanții altor state, din ceea ce americanii numesc „noua Europă”, înseamnă enorm, mai amintea jurnalistul român.

„Nu o să uit niciodată”. Traian Băsescu, recunoscător lui George W. Bush pentru binele făcut României

Ales președinte în 2004, ulterior reales în 2009, Traian Băsescu reiterează în fața lui George Bush Jr. interesul României pentru pentru organizarea summitului NATO din 2008”, iar Casa Albă îi oferă tot suportul în acest sens. În aprilie 2008, Bucureștiul intra pe agenda geopolitică mondială și organiza faimosul summit la care Putin a cerut oficial ca Ucraina și Georgia să nu fie primite în alianță.

Fostul președinte a povestit la B1 Tv o întâmplare cu George W. Bush, despre care a subliniat că nu o să o uite niciodată.

„Președinții Statelor Unite ne-au făcut extraordinar de mult bine. Știu discuția pe care am avut-o cu președintele Bush, la Washington, când l-am rugat să schimbe locul summit-ului NATO de după Vilnius, să-l mute de la Lisabona la București, intenția fiind să reușesc să pun pe harta NATO ca prioritate de securitate în Marea Neagră, lucru care s-a întâmplat. Nu o să uit niciodată. Eram la masă, era președintele Bush, Condoleezza Rice, în dreapta lui, eu în stânga lui Bush, și când i-am spus președintelui Bush, «domnule președinte, hai să facem la București. De ce? Legacy-ul dumneavoastră a fost că vreți NATO de la Marea Baltică la Marea Neagră. S-a întâmplat, hai să marcăm și Marea Neagră, cumva». Și s-a întors către Condoleezza Rice și face:«Candi, we can?». Și Condoleezza Rice a spus: «Will try». Și s-a întâmplat. A fost un moment foarte important, pentru că am reușit să punem pe harta Securității și pentru NATO în Marea Neagră”, a povestit Băsescu.

Barrack Obama către Băsescu: „Ce faci, prietene?” Mesajul cald pentru România al șefului Americii

Ulterior, Băsescu o bifat o reușită majoră pe plan extern în relația cu partenerul strategic. Pe 11 septembrie 20011, Băsescu s-a întâlnit la Casa Albă cu preşedintele american Barrack Obama, în timpul unei vizite de lucru în Statele Unite.

În cadrul vizitei, ministrul român de Externe Teodor Baconschi şi secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton au semnat acordul privind găzduirea pe teritoriul României a componentelor terestre ale scutului american antirachetă. Era prima vizită a președintelui român la Washington în perioada președinției lui Barack Obama.

O altă întâlnire de referință cu președintele Statelor Unite a avut loc în Polonia, în iunie 2014, la reuniunea liderilor din Europa de Est și a rămas una de referință în istoria celor două state. Atunci, Obama l-a întâmpinat pe Traian Băsescu cu căldurosul apelativ „prietene„, anunțau entuziast Știrile ProTV. Apoi au discutat despre securitatea statelor de la granița de est a NATO.

„Ce faci, prietene? Mă bucur să vă revăd. Sunteti bine?”, i s-a adresat Obama presedintelui Romaniei. În replică, Traian Băsescu i-a mulțumit pentru vizita în România a vicepresedintelui de la acel moment al SUA, Joe Biden. „Cu plăcere”, a răspuns zâmbind Obama.

Iohannis a fost destinatarul discret al primei șepci oferite de Trump

Glacialul Klaus Iohannis nu a excelat printr-o relație exagerat de caldă cu Trump în primul mandat al acestuia, dar a existat respect instituțional din partea Casei Albe. Lucru vizibil prin vizita din data de 20 august 2019 de la Casa Albă, pe finalul primului mandat al lui Iohannis.

În timpul întâlnirii de la Casa Albă, Klaus Iohannis a primit de la Donald Trump o şapcă albă cu mesajul „Make Romania Great Again” – inspirat de bincunoscutul slogan de campanie al actualului preşedinte american, „Make America Great Again„.

Atunci, președintele SUA l-a primit pe omologul său român la Casa Albă pentru a „reafirma și celebra” parteneriatul strategic ferm dintre cele două țări.

Potrivit imaginilor furnizate de Administrația Prezidențială, participanții la întâlnire s-au amuzat copios pe seama acestui cadou. În fotografie mai apar, printre alții, Bogdan Aurescu (ministru de Externe la acel moment), ambasadorul României la Washington George Maior și vicepreședintele american Mike Pence. La conferința de presă de la Ambasada României la Washington, șeful statului a dezvăluit că i-a dăruit omologului său american un stilou.

