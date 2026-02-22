Prima pagină » Actualitate » Văduva lui Cotabiță, reținută pentru proxenetism. Alte 8 persoane, manageri şi angajaţi ai unor saloane de masaj erotic, sunt cercetate

Văduva lui Cotabiță, reținută pentru proxenetism. Alte 8 persoane, manageri şi angajaţi ai unor saloane de masaj erotic, sunt cercetate

22 feb. 2026, 13:49, Actualitate

Văduva lui Cotabiță. Alina Cotabiță, a fost reținută pentru proxenetism. Alte 8 persoane, manageri şi angajaţi ai unor saloane de masaj erotic din zona centrală a Capitalei, sunt cercetate pentru această faptă. Potrivit surselor GÂNDUL, matroana principală are vârsta de 80 de ani. 

Sursele GÂNDUL transmit faptul că Alina Cotabiță, văduva lui Cotabiță, se ocupa de partea online a afacerii, precum și de promovarea fetelor pe site-uri și a salonului pe platforma TikTok. Sursele indică faptul că are calitatea de „administrator”.

Stabilimentele pentru masaj erotic erau supravegheate de o femeie de 80 de ani

Un alt detaliu care a ajuns în atenția GÂNDUL este faptul că întreaga „operațiune” era „adjudecată” de o femeie în vârstă de 80 de ani. Matroana se află, acum, la instanță.

În cursul zilei de sâmbătă, 21 februarie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 5 au pus în executare 9 mandate de percheziție domicilară în cazul celor 9 persoane bănuite de proxenetism. Acestea au fost depistate și conduse la audieri. Opt persoane au fost reținute pentru 24 de ore.

„La data de 21 februarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 5, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Secţiilor 17, 18, 19 şi 24 Poliţie, precum şi al poliţiştilor din cadrul Serviciului de Poliţie Canină, au pus în executare nouă mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări privind săvârşirea infracţiunii de proxenetism în formă continuată”, anunţă duminică Poliţia Capitalei.

Gabriel Cotabiță și Alina, cea care i-a fost parteneră de viață

Percheziții domiciliare în București și Ilfov

Au fost efectuate percheziții și în urma lor s-au găsit bani, mai multe laptopuri, precum și telefoane, jucării sexuale, prezervative și tablete. Persoanele cercetate se află, în aceste momente, la instanță.

De menționat faptul că s-au găsit circa 370.000 de lei, aproximativ 86.000 de euro, 15.000 de dolari şi aproximativ 3.000 de lire sterline.

Datele anchetei din anul 2025 indică faptul că cele 9 persoane, reținute sâmbătă, 21 februarie 2026, ar fi înlesnit practicarea prostituţiei de către mai multe femei. Activitatea s-ar fi desfășurat în două saloane destinate masajului erotic din centrul Bucureștiului – unul în zona Kogălniceanu, altul pe Benjamin Franklin, în apropierea Ateneului Român.

Comunicatul oficial transmis de Poliția Română

„La data de 21 februarie 2026, polițiști din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secțiilor 17, 18, 19 și 24 Poliție, precum și al polițiștilor din cadrul Serviciului de Poliție Canină, au pus în executare nouă mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de proxenetism în formă continuată.

Din actele de urmărire penală a rezultat că, în perioada aprilie 2025 – prezent, nouă persoane ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei, activitatea fiind desfășurată în cadrul a două saloane de masaj erotic din municipiul București.

În acest context, persoanele bănuite, prin crearea unei aparențe de legalitate a desfășurării activităților în respectivele saloane, ar fi înlesnit practicarea prostituției prin disimularea realizării, în mod ilegal, de către persoanele vătămate, a unor servicii de masaj erotic, în scopul obținerii de foloase materiale.

Astfel, pentru administrarea materialului probator, la data de 21 februarie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 5 au pus în executare cele nouă mandate de percheziție domiciliară.

Persoanele bănuite au fost depistate și conduse la audieri. Față de opt persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate în fața magistraților cu propunere legală.

Totodată, au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză, inclusiv sume de bani în lei și valută, respectiv aproximativ 370.000 de lei, aproximativ 86.000 de euro, 15.000 de dolari și aproximativ 3.000 de lire sterline.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism în formă continuată.

Facem precizarea că efectuarea percheziției domiciliare este un procedeu în cadrul procesului penal, reglementat de Codul de procedură penală, având drept scop administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei și care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, a transmis Poliția Română.

