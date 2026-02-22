Îți speli hainele de școală greșit: iată ce ar trebui să faci înainte de a le pune în coșul de rufe sau la mașina de spălat

Atunci când îți speli hainele de școală sau de sală trebuie să ai atenție asupra produselor de curățare pe care le folosești, dar și asupra programului utilizat la mașina de spălat. Specialiștii au explicat și ce ar trebui să faci înainte de a pune hainele în coșul de rufe sau la mașina de spălat. Iată mai jos, în articol, detaliile.

Potrivit unui raport întocmit de specialiști, introducerea hainelor direct în mașina de spălat sau într-un coș de rufe poate reține mirosurile neplăcute. Chiar și după ce sunt spălate, ar putea să se mai simtă un astfel de miros. De aceea, se recomandă ca hainele să fie lăsate într-un spațiu aerisit, înainte de a fi puse la spălat.

„Deși ați putea fi tentați să puneți toate hainele transpirate și urât mirositoare direct în coșul de rufe după ce faceți sport, nu este o idee bună. Fără a se lăsa spațiu pentru evaporarea transpirației, bacteriile și mirosurile pot rămâne, creând un amestec oribil pe care chiar și cea mai puternică mașină de spălat s-ar putea chinui să-l elimine”, spune cercetătoarea Rebecca Jakeman, arată 20minutos.es.

Hainele ar trebui să fie lăsate la aer, înainte de a le spăla

Cercetoarea a mai menționat că ar fi ideal ca hainele îmbibate cu transpirație ar trebui lăsate să „respire” câteva ore, înainte de a le spăla. Ea a pus accentul, de pildă, pe hainele de sală.

„Hainele de sală sunt concepute pentru a capta transpirația prin îndepărtarea umezelii de pe piele, ajutându-te să rămâi răcoros și uscat. Totuși, asta înseamnă și că uleiurile corporale rămân impregnate în materialul hainelor de antrenament. Bacteriile și transpirația se vor îmbiba în fibre pentru totdeauna. Așa că orice rutină de spălare mai puțin perfectă înseamnă că hainele tale pot începe să miroasă atunci când corpul tău transpiră”, spune ea.

Ce nu este recomandat să faci

Rebecca Jakeman recomandă ca hainele să fie întoarse pe dos, atunci când sunt puse în mașina de spălat. Tricourile și pantalonii se află printre articolele vestimentare care ar trebui spălate în acest mod. Cercetătoarea susține că, astfel, este expusă direct partea hainei în care s-a impregnat mai mult mirosul neplăcut. A mai explicat faptul că ar fi ideal ca hainele să fie grupate atunci când sunt puse în mașina de spălat.

De exemplu, ea susține că tricourile pot fi puse în mașina de spălat alături de prosoape, pantaloni scurți și pantaloni sintetici (colanți). Ea mai recomandă să se utilizeze un program special pentru materialele sintetice. Nu recomandă utilizarea uscătorului de rufe.

„Temperatura ideală pentru îmbrăcămintea sport este în general de 30°C, dar chiar și o temperatură de până la 20°C va funcționa în majoritatea cazurilor. Căldura intensă din interiorul uscătoarelor poate deteriora elastanul din talia colanților elastici sau a pantalonilor scurți”, mai spune ea.

