Țara cu cea mai mare producție de lactate din lume. Acolo există de două ori mai multe vaci decât locuitori

Puține economii mondiale au nișe de export atât de distincte precum Macao, a cărui sustenabilitate financiară depinde de veniturile și profiturile generate de cazinouri și jocuri de noroc, sau Noua Zeelandă, liderul incontestabil al exporturilor globale de lactate, scrie El Economista.

Importanța industriei lactate în această națiune insulară provine din topografia și geografia sa; având în vedere condițiile climatice, câmpurile sale verzi sunt folosite pentru pășunat pe tot parcursul anului, permițând o producție cu costuri reduse. Industria Noii Zeelande este atât de mare încât ocupă o poziție privilegiată ca una dintre țările din lume cu cea mai mare densitate de bovine, având 10 milioane de capete de bovine față de puțin peste 5 milioane de locuitori. Acest clasament este condus de Uruguay, unde fiecare cetățean are aproape patru vaci.

Cheia fenomenului neozeelandez, cu meritul suplimentar de a fi situată la 18.000 de kilometri de principalele centre de comerț și consum din Europa și Asia, este deschiderea sa extremă către exporturi, deoarece 95% din laptele produs în țară este destinat piețelor internaționale, o cifră excepțional de mare, luând în considerare că este un bun de consum primar.

Astfel, produsele lactate, în special laptele praf, brânza și untul, au devenit cel mai puternic pilon economic al balanței comerciale a Noii Zeelande. Datorită acestui fapt, produsele lactate din această națiune insulară au generat peste 26 de miliarde de dolari neozeelandezi în ultimul an fiscal, însemnând o creștere de puțin peste 7% față de anul precedent. Această creștere s-a datorat parțial revenirii prețurilor globale și cererii de produse cu valoare adăugată mai mare,precum untul și cremele de lapte. Cu toate acestea, potrivit Trading Economics, exporturile au scăzut în ianuarie la 6,21 miliarde de dolari neozeelandezi, față de 7,51 miliarde de dolari neozeelandezi în decembrie 2015.

Cu toate că este cel mai mare exportator de lactate din lume, Noua Zeelandă prezintă propriul paradox: piața internă reprezintă doar o mică parte din producția totală. Acest fenomen se datorează în mare măsură populației mici a țării. Chiar și așa, există 10.500 de ferme de lactate răspândite în toată țara, care produc 21 de milioane de tone de lapte anual – aproximativ de trei ori producția Spaniei, în ciuda faptului că populația Spaniei este de zece ori mai mare.

Dar dincolo de acest „aur alb”, națiunea insulară exportă o cantitate semnificativă de produse cu valoare adăugată ridicată, cum ar fi proteinele lactate, formula de lapte pentru sugari, laptele praf și untul. Controlează 25% din piața internațională pentru ultimele două (care reprezintă 70% din exporturile totale).

Piatra de temelie a întregii industrii a produselor lactate din Noua Zeelandă este Fonterra, marea cooperativă înființată în anul 2000, care gestionează aproape toate produsele exportate și este principala multinațională a țării; aceasta canalizează 80% din producție către piețele globale. În plus, 90% din veniturile sale provin din exporturi.

