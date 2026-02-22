Prima pagină » Actualitate » Calul troian al lui Trump. Tarifele vamale au afectat mai mult SUA decât alte ţări, susține un oficial al Băncii Centrale Europene

Calul troian al lui Trump. Tarifele vamale au afectat mai mult SUA decât alte ţări, susține un oficial al Băncii Centrale Europene

22 feb. 2026, 14:49, Actualitate
Calul troian al lui Trump. Tarifele vamale au afectat mai mult SUA decât alte ţări, susține un oficial al Băncii Centrale Europene

Povara fiscală globală decisă de Donald Trump s-a întors împotriva intereselor țării sale. Economia SUA a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor vamale impuse de preşedintelele SUA, potrivit guvernatorul Băncii Italiei, Fabio Panetta, membru în consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE).

„Exportatorii străini par să fi suportat o parte din această povară, estimată la aproximativ 10%”, a declarat Fabio Panetta (foto jos), sâmbătă, la Veneţia.

Cetățenii suportă jumătate de povară

Guvernatorul Băncii Italiei, citat de agenția Bloomberg, preluată de G4media, a observat că, într-o primă etapă, efectul a fost suportat de companiile americane, însă ulterior povara a trecut la cetățeni.

Iniţial, impactul a fost absorbit de marjele de profit ale firmelor americane, apoi a fost transferat parţial pe seama consumatorilor, care acum suportă aproximativ jumătate din povară”.

Fabio Panetta FOTO: Mauro Scrobogna / Zuma Press / Profimedia

Luând cuvântul la Forumul anual Assiom-Forex, Panetta a subliniat că „per total, se estimează că tarifele au contribuit cu puţin peste jumătate de punct procentual la inflaţie, care rămâne peste ţinta Rezervei Federale”.

În egală măsură, a arătat Panetta, tarifele au dus la o reconfigurare geografică semnificativă a fluxurilor comerciale, având ca efect:

  • o contracţie a importurilor americane din China
  • o creştere a importurilor americane din ţări terţe precum Mexic, Vietnam şi Taiwan
  • o consolidare a prezenţei Chinei pe pieţele alternative.

De ce nu se pot rupe multe țări de ecosistemul american

  • „Astăzi, lumea este strâns interdependentă – nicio ţară nu poate prospera mult timp izolându-se. SUA deţin încă o poziţie dominantă în domenii critice, cum ar fi tehnologia, capacitatea militară şi finanţele internaţionale şi pentru multe ţări, dezangajarea de ecosistemul american pur şi simplu nu este o opţiune viabilă” ,a mai spus Panetta.

  • Însă, SUA au nevoie şi de Europa, care „absoarbe o cincime din exporturile de bunuri americane şi 40% din exporturile sale de servicii, generează o treime din profiturile externe ale multinaţionalelor americane şi deţine o volum substanţial de titluri de stat americane”, a mai subliniat oficialul BCE.

Controversa obligațiunilor suverane europene

Separat, Panetta, care este guvernatorul Băncii Italiei, a invocat şi zona euro, despre care crede că are instituţii puternice, dar suferă de o integrare economică şi financiară incompletă şi de necesitatea introducerii unui activ comun sigur.

„Obligaţiunile suverane europene ar permite finanţarea adecvată a bunurilor publice europene şi, în acelaşi timp, ar oferi investitorilor un activ de referinţă sigur şi lichid, stimulând astfel integrarea financiară a Uniunii”, a mai observat Panetta.

Donald Trump a primit vineri o lovitură dură, după ce Curtea Supremă a anulat cea mai mare parte a tarifelor vamale pe care le-a impus anul trecut, spunând că şi-a depăşit autoritatea invocând o lege federală privind puterile de urgenţă. Totuși, preşedintele SUA a răspuns prin impunerea unui tarif global de 10% şi a promis o serie de investigaţii care i-ar putea permite să adopte mai multe tarife la import (Detalii AICI).

RECOMANDAREA AUTORULUI

RECORD. Aurul trece de 5.000 de dolari pe uncie pentru prima dată în istorie. Amenințările cu tarife ale lui Donald Trump zguduie piețele globale

„Cumpără european”. Franța vrea ca UE să impună taxe mai mari pe importurile de produse ieftine „made in China”

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Viktor Orbán scoate artileria grea în debutul campaniei sale electorale: Oricine ne mușcă își va rupe dinții/Ungaria nu poate fi șantajată
15:52
Viktor Orbán scoate artileria grea în debutul campaniei sale electorale: Oricine ne mușcă își va rupe dinții/Ungaria nu poate fi șantajată
FLASH NEWS Nemulțumit de cum s-a deszăpezit strada lui, un bărbat din Ilfov a amenințat muncitorii cu un pistol
15:27
Nemulțumit de cum s-a deszăpezit strada lui, un bărbat din Ilfov a amenințat muncitorii cu un pistol
ULTIMA ORĂ Sondaj CURS în București: Cu cine ar vota locuitorii Capitalei dacă duminică ar avea loc alegeri locale? Principalul reproș la adresa primarului
15:01
Sondaj CURS în București: Cu cine ar vota locuitorii Capitalei dacă duminică ar avea loc alegeri locale? Principalul reproș la adresa primarului
Relația cu SUA a ajuns într-un punct mort. De la prietenie, respect și acordarea statutului de partener strategic al SUA, președintele României a ajuns să fie fugărit de staff-ul Casei Albe. Gândul prezintă un scurt istoric al relațiilor România-SUA, de la Ion Iliescu la Nicușor Dan
15:00
Relația cu SUA a ajuns într-un punct mort. De la prietenie, respect și acordarea statutului de partener strategic al SUA, președintele României a ajuns să fie fugărit de staff-ul Casei Albe. Gândul prezintă un scurt istoric al relațiilor România-SUA, de la Ion Iliescu la Nicușor Dan
UTILE Îți speli hainele de școală greșit: iată ce ar trebui să faci înainte de a le pune în coșul de rufe sau la mașina de spălat
14:45
Îți speli hainele de școală greșit: iată ce ar trebui să faci înainte de a le pune în coșul de rufe sau la mașina de spălat
FLASH NEWS Un bărbat și o femeie, găsiți morți într-o locuință din Făgăraș. E posibil să fi murit de frig
14:02
Un bărbat și o femeie, găsiți morți într-o locuință din Făgăraș. E posibil să fi murit de frig
Mediafax
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Cancan.ro
Neti Sandu nominalizează cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate în luna martie 2026
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
Mediafax
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba bună
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Cancan.ro
Din ce face bani Cristian Boureanu acum, după ce s-a retras din politică. Ce avere are Faimosul de la Survivor, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cine o mai știe pe Irina Reisler? S-a schimbat total după ce a slăbit 50 de kg! Vreme de două decenii a reușit să mențină acest rezultat formidabil
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Santiago Ramón y Cajal, părintele neuroștiinței moderne. Omul care a descoperit structura reală a creierului
FLASH NEWS The Guardian: Iranul nu vrea să exporte uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să dilueze puritatea acestuia
13:59
The Guardian: Iranul nu vrea să exporte uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să dilueze puritatea acestuia
FLASH NEWS Șeful DSU explică schimbările din mesajele RO-ALERT: „Sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei”
13:58
Șeful DSU explică schimbările din mesajele RO-ALERT: „Sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei”
ULTIMA ORĂ Văduva lui Cotabiță, reținută pentru proxenetism. Alte 8 persoane, manageri şi angajaţi ai unor saloane de masaj erotic, sunt cercetate
13:49
Văduva lui Cotabiță, reținută pentru proxenetism. Alte 8 persoane, manageri şi angajaţi ai unor saloane de masaj erotic, sunt cercetate
FLASH NEWS Ministrul Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu secretarul pentru Securitate Internă al SUA. Visa Waiver, pe agenda discutată
13:05
Ministrul Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu secretarul pentru Securitate Internă al SUA. Visa Waiver, pe agenda discutată
ȘTIINȚĂ Pământul ar putea deveni din nou un supercontinent, iar geologii avertizează asupra „extincțiilor în masă”: există patru scenarii posibile
12:49
Pământul ar putea deveni din nou un supercontinent, iar geologii avertizează asupra „extincțiilor în masă”: există patru scenarii posibile
FLASH NEWS Firmele de salubrizare, atenționate să deszăpezească corect trei sectoare din București: ”Vor fi din nou sancționați”
12:08
Firmele de salubrizare, atenționate să deszăpezească corect trei sectoare din București: ”Vor fi din nou sancționați”

Cele mai noi

Trimite acest link pe