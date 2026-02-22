Povara fiscală globală decisă de Donald Trump s-a întors împotriva intereselor țării sale. Economia SUA a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor vamale impuse de preşedintelele SUA, potrivit guvernatorul Băncii Italiei, Fabio Panetta, membru în consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE).

„Exportatorii străini par să fi suportat o parte din această povară, estimată la aproximativ 10%”, a declarat Fabio Panetta (foto jos), sâmbătă, la Veneţia.

Cetățenii suportă jumătate de povară

Guvernatorul Băncii Italiei, citat de agenția Bloomberg, preluată de G4media, a observat că, într-o primă etapă, efectul a fost suportat de companiile americane, însă ulterior povara a trecut la cetățeni.

Iniţial, impactul a fost absorbit de marjele de profit ale firmelor americane, apoi a fost transferat parţial pe seama consumatorilor, care acum suportă aproximativ jumătate din povară”.

Luând cuvântul la Forumul anual Assiom-Forex, Panetta a subliniat că „per total, se estimează că tarifele au contribuit cu puţin peste jumătate de punct procentual la inflaţie, care rămâne peste ţinta Rezervei Federale”.

În egală măsură, a arătat Panetta, tarifele au dus la o reconfigurare geografică semnificativă a fluxurilor comerciale, având ca efect:

o contracţie a importurilor americane din China

o creştere a importurilor americane din ţări terţe precum Mexic, Vietnam şi Taiwan

o consolidare a prezenţei Chinei pe pieţele alternative.

De ce nu se pot rupe multe țări de ecosistemul american

„Astăzi, lumea este strâns interdependentă – nicio ţară nu poate prospera mult timp izolându-se. SUA deţin încă o poziţie dominantă în domenii critice, cum ar fi tehnologia, capacitatea militară şi finanţele internaţionale şi pentru multe ţări, dezangajarea de ecosistemul american pur şi simplu nu este o opţiune viabilă” ,a mai spus Panetta.

Însă, SUA au nevoie şi de Europa, care „absoarbe o cincime din exporturile de bunuri americane şi 40% din exporturile sale de servicii, generează o treime din profiturile externe ale multinaţionalelor americane şi deţine o volum substanţial de titluri de stat americane”, a mai subliniat oficialul BCE.

Controversa obligațiunilor suverane europene

Separat, Panetta, care este guvernatorul Băncii Italiei, a invocat şi zona euro, despre care crede că are instituţii puternice, dar suferă de o integrare economică şi financiară incompletă şi de necesitatea introducerii unui activ comun sigur.

„Obligaţiunile suverane europene ar permite finanţarea adecvată a bunurilor publice europene şi, în acelaşi timp, ar oferi investitorilor un activ de referinţă sigur şi lichid, stimulând astfel integrarea financiară a Uniunii”, a mai observat Panetta.

Donald Trump a primit vineri o lovitură dură, după ce Curtea Supremă a anulat cea mai mare parte a tarifelor vamale pe care le-a impus anul trecut, spunând că şi-a depăşit autoritatea invocând o lege federală privind puterile de urgenţă. Totuși, preşedintele SUA a răspuns prin impunerea unui tarif global de 10% şi a promis o serie de investigaţii care i-ar putea permite să adopte mai multe tarife la import (Detalii AICI).

RECOMANDAREA AUTORULUI

RECORD. Aurul trece de 5.000 de dolari pe uncie pentru prima dată în istorie. Amenințările cu tarife ale lui Donald Trump zguduie piețele globale

„Cumpără european”. Franța vrea ca UE să impună taxe mai mari pe importurile de produse ieftine „made in China”