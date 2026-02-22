Povara fiscală globală decisă de Donald Trump s-a întors împotriva intereselor țării sale. Economia SUA a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor vamale impuse de preşedintelele SUA, potrivit guvernatorul Băncii Italiei, Fabio Panetta, membru în consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE).
„Exportatorii străini par să fi suportat o parte din această povară, estimată la aproximativ 10%”, a declarat Fabio Panetta (foto jos), sâmbătă, la Veneţia.
Guvernatorul Băncii Italiei, citat de agenția Bloomberg, preluată de G4media, a observat că, într-o primă etapă, efectul a fost suportat de companiile americane, însă ulterior povara a trecut la cetățeni.
Iniţial, impactul a fost absorbit de marjele de profit ale firmelor americane, apoi a fost transferat parţial pe seama consumatorilor, care acum suportă aproximativ jumătate din povară”.
Luând cuvântul la Forumul anual Assiom-Forex, Panetta a subliniat că „per total, se estimează că tarifele au contribuit cu puţin peste jumătate de punct procentual la inflaţie, care rămâne peste ţinta Rezervei Federale”.
În egală măsură, a arătat Panetta, tarifele au dus la o reconfigurare geografică semnificativă a fluxurilor comerciale, având ca efect:
Separat, Panetta, care este guvernatorul Băncii Italiei, a invocat şi zona euro, despre care crede că are instituţii puternice, dar suferă de o integrare economică şi financiară incompletă şi de necesitatea introducerii unui activ comun sigur.
„Obligaţiunile suverane europene ar permite finanţarea adecvată a bunurilor publice europene şi, în acelaşi timp, ar oferi investitorilor un activ de referinţă sigur şi lichid, stimulând astfel integrarea financiară a Uniunii”, a mai observat Panetta.
Donald Trump a primit vineri o lovitură dură, după ce Curtea Supremă a anulat cea mai mare parte a tarifelor vamale pe care le-a impus anul trecut, spunând că şi-a depăşit autoritatea invocând o lege federală privind puterile de urgenţă. Totuși, preşedintele SUA a răspuns prin impunerea unui tarif global de 10% şi a promis o serie de investigaţii care i-ar putea permite să adopte mai multe tarife la import (Detalii AICI).
RECOMANDAREA AUTORULUI
RECORD. Aurul trece de 5.000 de dolari pe uncie pentru prima dată în istorie. Amenințările cu tarife ale lui Donald Trump zguduie piețele globale
„Cumpără european”. Franța vrea ca UE să impună taxe mai mari pe importurile de produse ieftine „made in China”