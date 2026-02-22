Prima pagină » Știri politice » Sondaj CURS în București: Cu cine ar vota locuitorii Capitalei dacă duminică ar avea loc alegeri locale? Principalul reproș la adresa primarului

Olga Borșcevschi
22 feb. 2026, 15:01, Știri politice
Un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS, la nivelul Bucureștiului, creditează PSD pe primul loc în intențiile de vot ale locuitorilor Capitalei pentru alegerile locale, urmat la două procente de AUR. Sondajul mai arată că există un val general de neîncredere în liderii politici, situația fiind una destul de delicată pentru ultimii doi primari ai Capitalei, Nicușor Dan și Ciprian Ciucu, cei care au nivel scăzut de încredere în rândul alegătorilor. Asta se vede și atunci când bucureștenii identifică cea mai mare problemă a Capitalei: traficul și aglomerația. Vezi AICI datele sondajului CURS.

Cu cine ar vota bucureștenii dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale?

În ipoteza organizării unor alegeri locale duminica viitoare, Partidul Social Democrat ar obține 22% din voturile bucureștenilor, fiind urmat de Alianța pentru Unitatea Românilor, cu 20%. Partidul Național Liberal este cotat cu 18%, iar Uniunea Salvați România cu 17%. SENS ar obține 5%, SOS România 5%, Partidul Naționalist Reformarea României (Piedone) 4%, iar Partidul Oamenilor Tineri și REPER 3%. Alte formațiuni ar strânge 3%. Distribuția voturilor arată o competiție strânsă între principalele formațiuni politice și o fragmentare accentuată a opțiunilor electorale în Capitală.

Principalele probleme ale Municipiului București

Întrebați care este principala problemă ce ar trebui rezolvată cu prioritate de Primăria Generală, bucureștenii indică în primul rând traficul și aglomerația, menționate de 24% dintre respondenți. Urmate de impozitele și taxele, cu 16%, și problema apei calde și a termoficării, cu 14%. Curățenia și salubritatea, precum și sistemul de sănătate sunt menționate fiecare de 10% dintre respondenți, iar infrastructura stradală de 8%. Poluarea este indicată de 7%, iar nivelul de trai de 6%. Rezultatele arată că prioritățile bucureștenilor sunt legate în principal de mobilitate urbană, costuri și servicii publice esențiale.

Imaginea personalităților politice

Evaluarea principalelor personalități politice analizate indică niveluri ridicate de neîncredere. Nicușor Dan este evaluat pozitiv de 33% dintre respondenți, în timp ce 63% exprimă o opinie negativă. Ciprian Ciucu adună 29% opinii pozitive, comparativ cu 65% negative, iar Daniel Băluță este apreciat pozitiv de 25%, față de 70% evaluări negative. Sorin Grindeanu are 23% opinii pozitive și 72% negative, iar Ilie Bolojan 22% pozitive și 74% negative, iar Dominic Fritz este evaluat pozitiv de 19%, în condițiile în care 73% dintre respondenți exprimă o părere negativă. Per ansamblu, datele indică o percepție critică asupra clasei politice, indiferent de zona din care provin.

Direcția în care se îndreaptă România

Percepția bucureștenilor privind direcția generală a țării este preponderent negativă. 75% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 18% apreciază că direcția este una bună, iar 7% nu au o opinie clară. Acest dezechilibru arată o stare de nemulțumire majoritară și o lipsă de încredere consistentă în evoluția națională.

Direcția în care se îndreaptă Bucureștiul

La nivel local, percepția este ușor mai puțin severă decât în cazul țării, dar rămâne predominant negativă. 65% dintre bucureșteni consideră că orașul se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce 28% consideră că direcția este bună, iar 7% nu se pronunță. Diferența față de percepția națională sugerează o evaluare ceva mai nuanțată a administrației locale, însă nemulțumirea rămâne dominantă.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion reprezentativ de 1.069 respondenți, populație adultă rezidentă în București, cu vârsta de 18 ani și peste. Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat, cu o marjă maximă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost colectate în perioada 12–20 februarie 2026 și validate pe baza ultimelor statistici INS, fiind ponderate în funcție de structura de vârstă a electoratului.

