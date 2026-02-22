Prima pagină » Actualitate » Viktor Orbán scoate artileria grea în debutul campaniei sale electorale: Oricine ne mușcă își va rupe dinții/Ungaria nu poate fi șantajată

22 feb. 2026, 15:52, Actualitate
După aproape două decenii de domnie, întrerupte de o scurtă pauză, premierul maghiar Viktor Orbán țintește un nou mandat la vârful puterii. Liderul de la Budapesta plusează decisiv în cea mai grea campanie electorală din cariera sa, căci toate sondajele de opinie îl arată ca favorit pe liderul opoziției, Peter Magyar.

„Ucraina încearcă să creeze haos, dar Ungaria nu poate fi șantajată”, a declarat prim-ministrul, duminică, la un miting anti-război din Békéscsaba, avertizând că „oricine ne mușcă își va rupe dinții”.

„Războiul sosește mai repede decât cred oamenii. Dacă aveți un guvern bun și unitate națională, puteți scăpa de război”

Vorbind în prima zi a campaniei oficiale pentru alegerile parlamentare din 12 aprilie, Orbán a amintit că a participat pentru prima dată la un eveniment politic la Békéscsaba în anul de grație 1989, în timpul campaniei pentru referendumul „Cei Patru Da”. Politicianul a descris orașul din sud-estul Ungariei ca fiind un loc unde victoria implică un angajament deplin, informează The Budapest Times, citat de Mediafax.

Astfel, sub guvernele Fidesz – KDNP, activele publice naționale s-au dublat, a declarat premierul. Referindu-se la istoria orașului Békéscsaba, prim-ministrul a amintit că în septembrie 1944, 56 de bombardiere au lansat 607 bombe asupra orașului, provocând moartea a aproximativ 100 de persoane.

”Războiul sosește mai repede decât cred oamenii. Dacă aveți un guvern bun și unitate națională, puteți scăpa de război”, a mai spus Orbán, subliniind că esențialul este să stăm departe de el încă de la început.

Politicianul a comentat că războiul din Ucraina continuă. Conform poziției oficiale a Ucrainei, Rusia încearcă să ocupe țara, în timp ce Rusia susține că luptă împotriva aderării Ucrainei la NATO, a remarcat el.

Prim-ministrul Orbán a mai arătat costul uman al conflictului, căci aproximativ 9.000 de oameni sunt uciși sau grav răniți în fiecare săptămână. El a adăugat că Uniunea Europeană încearcă să ofere suficient sprijin financiar pentru a prelungi războiul cu încă doi ani.

„Dacă europenii occidentali ar susține pacea, acest război s-ar fi deja terminat”, a spus el, argumentând că mai multe guverne europene sunt incapabile din punct de vedere politic să admită erori de calcul strategic.

Liderul de la Budapesta avertizează că aderarea Ucrainei la UE ar atrage Ungaria în război

Orbán a mai avertizat că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană va atrage Ungaria în război, afectând grav sectorul agricol al acesteia. El a reiterat că Ungaria și-a exercitat vetoul atunci când 26 de state membre au susținut deschiderea negocierilor de aderare cu țara aflată în război.

Potrivit prim-ministrului maghiar, Ucraina este interesată de o schimbare de guvern în Ungaria care să sprijine aderarea sa la UE și să ofere asistență financiară și militară.

„Nu vom merge cu ei, nu ne vom prăbuși. Țara va continua să se dezvolte”, a spus el.

Prim-ministrul Orbán a invocat măsurile sale extreme, suspendarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba, în care vede o „armă energetică” în mâinile Ucrainei. Ungaria a luat și alte contramăsuri, cum ar fi blocarea unui pachet de împrumuturi de război de la UE în valoare de 90 de miliarde de euro. „Nu putem fi șantajați. Nu vom fi intimidați de câțiva politicieni ucraineni gălăgioși”, a mai declarat prim-ministrul.

Promisiunile populiste ale lui Viktor Orbán

Orbán a făcut o serie de promisiuni populiste, apte să-i asigure un nou mandat. Astfel, a apărat ceea ce a numit „modelul maghiar”, în cadrul căruia băncilor, companiilor energetice și lanțurilor de retail li s-au impus taxe sectoriale speciale.

Pe parcursul a 16 ani, această abordare ar fi generat 15.000 de miliarde de forinți pentru economia maghiară, permițând guvernului să introducă măsuri precum o pensie la a 13-a lună, scutiri de impozite pentru mame și plăți suplimentare pentru personalul în uniformă. Dacă ar fi organizate diferit, a susținut el, aceste fonduri s-ar întoarce la corporațiile multinaționale, în loc să sprijine familiile maghiare.

„Bugetul familiei este în joc”, a declarat prim-ministrul Orbán, avertizând că abandonarea modelului național în favoarea unui „model Bruxelles” ar redirecționa resursele către marile corporații.

În ceea ce privește războiul Rusia-Ucraina, Orbán a afirmat că, fără un actor extern capabil să impună pacea, este puțin probabil ca conflictul să se încheie curând.

„Alegerile care urmează vor fi ultimele alegeri înainte ca războiul să ajungă mai direct în Europa”, a declarat prim-ministrul Orbán, apelând la unitate națională pentru a se asigura că Ungaria rămâne în afara conflictului.

Politicianul a încheiat prin a îndemna alegătorii să sprijine un guvern național capabil să protejeze suveranitatea Ungariei și să țină țara departe de război.

Viktor Orban, campanie electorală în stil tradițional. Premierul maghiar, filmat în timp ce tăia porcul și se delecta cu un păhărel de palincă

Alegeri cu scandal în Ungaria. De la campania anti-război Orban la scandalul sexual în care este implicat Peter Magyar, principalul opozant

