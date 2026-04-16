Nici 7 și nici 8 ore. Câte ore trebuie să muncești pe zi, de fapt, ca să fii fericit

În contextul dezbaterii privind reducerea orelor de lucru, un studiu dezvăluie cât timp ar trebui dedicat muncii pentru a rămâne mulțumit și productiv.

Când oamenii își imaginează o rutină fericită, de obicei nu se imaginează la locul de muncă. De aceea, atunci când sunt întrebați câte ore vor să lucreze, răspunsul este adesea… zero. Cu toate acestea, plictiseala este un dușman tăcut, capabil să transforme o zi colorată de primăvară în cea mai gri zi, scrie La Razon.

În ultimele luni, dezbaterea privind ziua de lucru ideală a dominat. Printre cele mai proeminente opinii se numără cei care susțin că reducerea orelor de lucru ar avea un impact semnificativ asupra productivității companiilor și cei care susțin că, cu mai multă odihnă, angajații tind să fie mai mulțumiți și să aibă performanțe mai bune.

Pentru a determina numărul de ore care ar trebui dedicate muncii în fiecare zi pentru a menține o rutină fericită și productivă, cercetătorii Dunigan Folk, Mirka Henninger și Elizabeth Dunn de la Universitatea din British Columbia din Canada și Universitatea din Basel din Elveția au folosit date din American Time Use Survey (ATUS) pentru a descoperi ce constituie o „zi bună” pentru americani.

Mai exact, cercetătorii au folosit date colectate de ATUS între 2013 și 2021, furnizate de Biroul de Statistică a Muncii din SUA. În acest document, zeci de mii de cetățeni și-au înregistrat activitățile zilnice și apoi și-au evaluat ziua, indicând dacă a fost mai bună sau la fel ca de obicei. Toate acestea au fost făcute pentru a determina „ce diferențiază o zi bună de o zi obișnuită”.

Potrivit cercetătorilor, rezultatele obținute sunt de natură descriptivă. Deși lucrul de șase ore nu a fost corelat cu o zi mai bună decât de obicei, lucrul de peste șase ore a fost „asociat cu scăderi semnificative ale probabilității de a avea o zi bună”. Prin urmare, ziua de lucru ideală care le permite angajaților să echilibreze munca cu fericirea ar putea fi… în jur de șase ore.

În clasamentul variabilelor importante pentru a determina dacă a fost o zi bună, activitatea profesională s-a clasat pe locul șapte în 2013 și pe locul patru în 2021. În plus, naveta la locul de muncă a făcut parte și ea din aceste variabile, arătând că navetele scurte, de aproximativ 15 minute, au fost asociate în mare parte cu zile bune, în timp ce cele care depășeau 90 de minute au avut tendința de a avea conotații negative.

Sondajul a luat în considerare factori dincolo de locul de muncă. În total, au fost analizate peste o sută de variabile, iar printre cele care cresc probabilitatea ca o zi să fie considerată „bună” se numără: petrecerea timpului cu prietenii și familia, cu condiția ca această activitate să nu depășească două ore; exercițiile fizice, cu o limită de cinci ore; și alte activități de relaxare și agrement.

Prin urmare, conform rezultatelor, echilibrul ideal pentru o rutină fericită și productivă ar fi să se lucreze șase ore și să se dedice timpul rămas exercițiilor fizice, petrecerii timpului cu cei dragi și implicării în activități ușoare de agrement. Modelul nu numai că ar îmbunătăți satisfacția profesională a angajaților, dar le-ar spori și sănătatea mintală și bunăstarea generală, permițându-le timp de calitate pentru ei înșiși și pentru mediul înconjurător.

Autorul recomandă:

