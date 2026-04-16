Nici 7 și nici 8 ore. Câte ore trebuie să muncești pe zi, de fapt, ca să fii fericit
În contextul dezbaterii privind reducerea orelor de lucru, un studiu dezvăluie cât timp ar trebui dedicat muncii pentru a rămâne mulțumit și productiv.

Când oamenii își imaginează o rutină fericită, de obicei nu se imaginează la locul de muncă. De aceea, atunci când sunt întrebați câte ore vor să lucreze, răspunsul este adesea… zero. Cu toate acestea, plictiseala este un dușman tăcut, capabil să transforme o zi colorată de primăvară în cea mai gri zi, scrie La Razon.

În ultimele luni, dezbaterea privind ziua de lucru ideală a dominat. Printre cele mai proeminente opinii se numără cei care susțin că reducerea orelor de lucru ar avea un impact semnificativ asupra productivității companiilor și cei care susțin că, cu mai multă odihnă, angajații tind să fie mai mulțumiți și să aibă performanțe mai bune.

Pentru a determina numărul de ore care ar trebui dedicate muncii în fiecare zi pentru a menține o rutină fericită și productivă, cercetătorii Dunigan Folk, Mirka Henninger și Elizabeth Dunn de la Universitatea din British Columbia din Canada și Universitatea din Basel din Elveția au folosit date din American Time Use Survey (ATUS) pentru a descoperi ce constituie o „zi bună” pentru americani.

Mai exact, cercetătorii au folosit date colectate de ATUS între 2013 și 2021, furnizate de Biroul de Statistică a Muncii din SUA. În acest document, zeci de mii de cetățeni și-au înregistrat activitățile zilnice și apoi și-au evaluat ziua, indicând dacă a fost mai bună sau la fel ca de obicei. Toate acestea au fost făcute pentru a determina „ce diferențiază o zi bună de o zi obișnuită”.

Potrivit cercetătorilor, rezultatele obținute sunt de natură descriptivă. Deși lucrul de șase ore nu a fost corelat cu o zi mai bună decât de obicei, lucrul de peste șase ore a fost „asociat cu scăderi semnificative ale probabilității de a avea o zi bună”. Prin urmare, ziua de lucru ideală care le permite angajaților să echilibreze munca cu fericirea ar putea fi… în jur de șase ore.

În clasamentul variabilelor importante pentru a determina dacă a fost o zi bună, activitatea profesională s-a clasat pe locul șapte în 2013 și pe locul patru în 2021. În plus, naveta la locul de muncă a făcut parte și ea din aceste variabile, arătând că navetele scurte, de aproximativ 15 minute, au fost asociate în mare parte cu zile bune, în timp ce cele care depășeau 90 de minute au avut tendința de a avea conotații negative.

Sondajul a luat în considerare factori dincolo de locul de muncă. În total, au fost analizate peste o sută de variabile, iar printre cele care cresc probabilitatea ca o zi să fie considerată „bună” se numără: petrecerea timpului cu prietenii și familia, cu condiția ca această activitate să nu depășească două ore; exercițiile fizice, cu o limită de cinci ore; și alte activități de relaxare și agrement.

Prin urmare, conform rezultatelor, echilibrul ideal pentru o rutină fericită și productivă ar fi să se lucreze șase ore și să se dedice timpul rămas exercițiilor fizice, petrecerii timpului cu cei dragi și implicării în activități ușoare de agrement. Modelul nu numai că ar îmbunătăți satisfacția profesională a angajaților, dar le-ar spori și sănătatea mintală și bunăstarea generală, permițându-le timp de calitate pentru ei înșiși și pentru mediul înconjurător.

Un ciclon va traversa România. Urmează ploi și temperaturi scăzute de săptămâna viitoare până la sfârșitul lunii

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan a explicat de ce a absentat la funeraliile lui Mircea Lucescu
20:36
Nicușor Dan a explicat de ce a absentat la funeraliile lui Mircea Lucescu
BREAKING NEWS Nicușor Dan avansează un scenariu exploziv: „E posibil să avem un guvern minoritar.” Președintele susține că PSD a încălcat acordul cu PNL, dar că referendumul PSD este legitim
19:30
Nicușor Dan avansează un scenariu exploziv: „E posibil să avem un guvern minoritar.” Președintele susține că PSD a încălcat acordul cu PNL, dar că referendumul PSD este legitim
FLASH NEWS Comisia Europeană anunță deschiderea unei investigații cu privire la ajutorul de stat dat de România pentru retehnologizarea reactorului 1 Cernavodă
19:06
Comisia Europeană anunță deschiderea unei investigații cu privire la ajutorul de stat dat de România pentru retehnologizarea reactorului 1 Cernavodă
EVENIMENT Bricul Mircea a plecat într-o călătorie istorică spre SUA. Celebra navă școală va participa la aniversarea de 250 de ani a Zilei Independenței
19:03
Bricul Mircea a plecat într-o călătorie istorică spre SUA. Celebra navă școală va participa la aniversarea de 250 de ani a Zilei Independenței
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan spune că s-au făcut abuzuri în vremea lui Kovesi, dar are și cuvinte de laudă. Ce crede președintele că o recomandă, din nou, pentru o funcție publică în România
19:01
Nicușor Dan spune că s-au făcut abuzuri în vremea lui Kovesi, dar are și cuvinte de laudă. Ce crede președintele că o recomandă, din nou, pentru o funcție publică în România
FLASH NEWS Simion, pe locul 1 și într-un sondaj Digi24. În ce funcție îl vor românii pe președintele AUR
18:52
Simion, pe locul 1 și într-un sondaj Digi24. În ce funcție îl vor românii pe președintele AUR
Mediafax
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
Digi24
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani!
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Adevarul
„Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste
Mediafax
Presa maghiară: Alegerile din Ungaria sunt oglinda în care se privește o Românie care stagnează
Click
Șoc la Disneyland Paris! Cozi infinite, copii plângând și o atracție celebră blocată: „Am fugit pe ușa de urgență!” Ce vedete s-au întors dezamăgite de acolo
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A murit părintele Clement Popa
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte de atac
Descopera.ro
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Ceva ascuns adânc sub suprafața exoplanetelor le-ar putea proteja de radiația cosmică

