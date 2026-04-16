Un ciclon va traversa România de la nord la sud în cursul zilei de vineri. Săptămâna viitoare o masă de aer polar va duce la o scădere treptată a temperaturilor, sub cele normale pentru această perioadă.  Vremea va fi instabilă și ploioasă.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat joi estimările meteo pentru a doua jumătate a acestei luni. Pentru perioada imediat următoare vremea va deveni din nou instabilă, preia Hotnews.

Weekend rece și ploios

Potrivit meteorologilor, până la finalul acestei săptămâni (18-19 aprilie), regimul termic va fi în general apropiat de mediile multianuale. Astfel, cele mai ridicate temperaturi maxime, până în jurul a 20 de grade, sunt de așteptat în vestul și local în sudul țării.

Însă pe parcursul zilei de vineri, 17 aprilie, un front atmosferic rece, aferent unui ciclon D1 (n.r. ciclon nord-atlantic, centrat în câmpia europeană a Rusiei), va traversa țara de la nord către sud.

Acesta va determina perioade cu înnorări temporar accentuate, ploi mai ales sub formă de aversă (ce vor putea atinge izolat 20…30 l/mp), însoțite de descărcări electrice în nord, centru și nord-est, iar spre seară și noaptea în sud și sud-est.

Sâmbătă, 18 aprilie, vor mai fi averse în general slabe cantitativ, pe arii restrânse în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, precum și în zonele montane aferente. Duminică, 19 aprilie, vom avea parte de o vreme predominant frumoasă, cu ploi izolate, posibil în regiunile extracarpatice.

Ploi de luni

Pentru intervalul 20-23 aprilie, peste jumătatea de nord a Europei la nivelul solului regăsim un câmp ridicat de presiune atmosferică (anticiclon M) și o masă de aer rece, polar.  În jumătatea de sud, un regim ciclonic, cu aport de aer mai cald și umed, prin urmare o vreme mai instabilă și ploioasă, arată prognoza ANM.

Cantitățile de apă estimate în decurs de 72 de ore (de luni dimineața până joi dimineața), indică valori de peste 10…15 l/mp în mare parte din țară. Valorile mai pot suferi modificări în plus sau în minus pe măsură ce ne vom apropia de acel interval. Structura sinoptică sol-altitudine se mai poate schimba și influența rezultatul final.

Temperaturi diurne sub cele normale

În aceste condiții, regimul termic va fi în scădere treptată, astfel că pentru perioada 22-24 aprilie sunt estimate valori diurne sub cele normale, maxime în general între 10 și 17 grade.

Dar după această perioadă, până la finalul lunii aprilie, estimările modelului ECMWF arată un trend de încălzire treptată. Media temperaturilor maxime la nivelul țării va crește de la valori de 14…16 grade, până la valori de 19…20 de grade. Valorilor nocturne vor fi de 4…5 grade, spre 7…8 grade.

Un alt model de arie globală, cel american GEFS, indică o probabilitate mare ca după 24 aprilie să avem parte de o încălzire treptată a vremii, precizează meteorologii.

