La conferința de presă susținută astăzi de premierul Ilie Bolojan, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a oferit un moment de excepție. În debutul conferinței, Ioana Ene Dogioiu, a subliniat că au trecut exact 100 de zile de când Bolojan ocupă fotoliul de prim-ministru. Cu un zâmbet care abia putea fi stăpânit, aceasta a exclamat: „Iată că au trecut 100 de zile… cine ar fi zis?”

În completarea frazei, Dogioiu a adăugat „Mai urmează, să SPERĂM, cel puțin 100 de zile”, după care a izbucnit în râs. În tot acest timp, Bolojan a rămas tăcut, parcă paralizat, privind fix înainte, fără să schițeze nici măcar un zâmbet sau o reacție. Nimic în expresia lui nu părea să sugereze că ar împărtăși surpriza sau umorul momentului.

Surse foto: Profimedia

