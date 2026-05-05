Nicușor Dan a ieșit învingător din procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă, pentru banii din campania electorală
Curtea de Apel București a decis să anuleze decizia prin care Autoritatea Electorală Permanentă a refuzat să ramburseze suma de 930.000.000 de lei din campania prezidențială a lui Nicușor Dan. Decizia nu este una definitivă. 

La finalul lui 2025, Nicușor Dan a dat în judecată AEP. Insituția a decis să nu îi ramburseze lui Nicușor Dan 930.000 de lei din campania electorală, iar unul din motivele invocate fiind că donatorii nu pot fi identificați, relatează HotNews.  

Procesul deschis de AEP a fost soluționat la primul termen de judecată, potrivit minutei publicate pe portalul instanței. Acțiunea președintelui a fost înregistrată la Curtea de Apel București în 24 martie și a primit un prim termen de judecată pentru data de 5 mai. 

„Admite cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul Dan Nicușor Daniel în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Electorală Permanentă. Anulează Decizia de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 177DC din 05.11.2025, emisă de Autoritatea Electorală Permanentă, şi anulează în parte Raportul de control nr. 11057/11.08.2025, emis de aceeaşi autoritate, în partea referitoare la invalidarea cheltuielilor electorale în cuantum de 930.283,10 lei, solicitate la rambursare”, se menționează în decizia publicată pe portalul instanței. 

Așadar, Curtea de Apel București obligă Autoritatea Electorală Permanentă să-i ramburseze lui Nicușor Dan suma 930.283,10 lei, „reprezentând cheltuieli electorale efectuate în timpul campaniei electorale pentru alegerea preşedintelui României în anul 2025”.

Decizia Curții este una definitivă, iar AEP are la dispoziție 15 zile de la comunicarea hotărârii pentru a contesta un recurs. 

