Deputatul PSD Mihai Weber, după rezultatul moțiunii: „Vot istoric în Parlament! Dorința românilor nu a putut fi ignorată”

Deputatul PSD a comentat marți, prin intermediul unei postări pe Facebook, rezultatul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„281 de voturi PENTRU ROMÂNI – Vot istoric în Parlament!

Dorința românilor nu a putut fi ignorată de parlamentarii care au dat un vot covârșitor în favoarea moțiunii de cenzură.

Nevoile și greutățile oamenilor au cântărit mai greu în fața intereselor celor care erau dispuși la orice sacrificiu pentru a se menține în funcții.

De aici începe partea grea. România are nevoie de un guvern responsabil, care stă de vorbă cu oamenii și ține cont de problemele societății în ansamblul său, nu de unul care lovește orbește în economia țării și taie veniturile românilor într-un mod fără precedent”, a scris el pe Facebook.