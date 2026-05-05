Deputatul PSD Mihai Weber, după rezultatul moțiunii: „Vot istoric în Parlament! Dorința românilor nu a putut fi ignorată”

Deputatul PSD a comentat marți, prin intermediul unei postări pe Facebook, rezultatul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.
„281 de voturi PENTRU ROMÂNI – Vot istoric în Parlament!
Dorința românilor nu a putut fi ignorată de parlamentarii care au dat un vot covârșitor în favoarea moțiunii de cenzură.
Nevoile și greutățile oamenilor au cântărit mai greu în fața intereselor celor care erau dispuși la orice sacrificiu pentru a se menține în funcții.
De aici începe partea grea. România are nevoie de un guvern responsabil, care stă de vorbă cu oamenii și ține cont de problemele societății în ansamblul său, nu de unul care lovește orbește în economia țării și taie veniturile românilor într-un mod fără precedent”, a scris el pe Facebook.
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, astăzi, cu 281 de voturi pentru, din 431 de parlamentari prezenți. După votul în Parlament, Executivul este demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.
Încă un greu din PNL cere rămânerea la guvernare. Veștea: „PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor”
Oana Pellea: “Imparțialitatea” lui Nicușor Dan a contribuit masiv la căderea guvernului Bolojan! Până la urmă populația României își merită soarta!
Daniel Zamfir: Nu îmi doresc ca PSD să mai facă parte dintr-o alianță cu USR
Rareș Bogdan îl atacă pe Ilie Bolojan la Gândul: „Prea puține investiții /prea puține reforme”
Rareș Bogdan anunță un referendum în PNL, pe model PSD, dacă să rămână sau să iasă de la guvernare: „Ar trebui să consultăm măcar forumurile județene”