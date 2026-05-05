Uniunea Europeană crede că se apropie cea mai mare criză energetică din istorie. Costurile pentru energie au crescut cu peste 30 de miliarde de euro

Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, se teme că se apropie „probabil cea mai gravă criză energetică din toate timpurile”. De la începutul războiului Israelului și Statelor Unite împotriva Iranului, țările UE au plătit pentru importurile de energie cu peste 30 de miliarde de euro peste prețul obișnuit, fără o creștere a volumului de livrări.

UE se pregătește deja pentru un deficit de combustibil, în special pentru cel aviatic. Chiar și în cazul unei încheieri rapide a războiului, ar putea dura câțiva ani până la normalizarea situației. Bruxelles-ul acumulează rezerve și ia în considerare măsuri de urgență pentru distribuția resurselor energetice.

Dan Jørgensen, Comisar european pentru Energie al UE

Cea mai mare amenințare actuală la adresa securității energetice este blocarea Strâmtorii Ormuz, o rută vitală pentru aprovizionarea continentului cu petrol și gaz natural lichefiat. Noua criză din Orientul Mijlociu a agravat problema energetică a Uniunii Europene, care a început să renunțe la combustibilii fosili proveniți din Rusia după conflictul pornit împotriva Ucrainei în anul 2022.

Toată această criză energetică este accentuată și de faptul că Uniunea Europeană și-a impus deja interzicerea completă a tuturor importurilor de gaz și GNL până în toamna anului 2027.

Pentru anul acesta, Bruxelles-ul a stabilit drept obiectiv umplerea depozitelor în proporție de 90% până la 30 septembrie. Cu toate acestea, simulările arată că, fără gazul rusesc și cu o disponibilitate redusă de gaze, acest nivel ar putea scădea până la 70%.

