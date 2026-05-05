Avocatul Piperea avertizează că membrii guvernului USR-PNL ar putea distruge documente înainte de debarcare: „Organele să fie atente”

Avocatul Gheorghe Piperea avertizează că membrii Guvernului Bolojan ar putea încerca să șteargă documente importante înainte de a părăsi birourile. Acesta solicită autorităților să intervină rapid pentru a preveni dispariția unor date care ar putea demonstra eventuale nereguli financiare.

Piperea susține că, odată cu demiterea Executivului, există riscul ca funcționarii și miniștrii să încerce să distrugă probe. Acesta afirmă că românii trebuie să știe exact cine este responsabil pentru cheltuirea banilor publici.

„Organele să fie atente să nu dispară documente, fie prin tocătoare de hârtie sau softuri de ștergere totală a documentelor și datelor stocate în unele birouri, fie prin stick -uri de memorie, dark web sau IA. E nevoie să știm pe cine să tragem la răspundere, nu să bâjbâim și să plătim noi, poporul, miliardele furate, așa cum a fost în cazul Pfizergate.”

Îndemn la proteste pentru un nou guvern Pe lângă paza documentelor, Piperea cere populației să pună presiune pe președinte pentru a schimba direcția politică.

„Populația să fie atentă să nu mai apară alte poame, ca Bolojan & co, în noul guvern. Cum? Presându-l pe Dan fie să convoace alegeri anticipate, fie să nu mai pună premieri useriști și vicepremieri oengiști. Cum? Dacă trebuie, prin mitinguri stradale pașnice și greve legale.”

RECOMANDAREA AUTORULUI