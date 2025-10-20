Nicușor Dan a prins gustul puterii. După doar câteva luni în funcție, deja visează la al DOILEA mandat

Deși este în funcție de doar câteva luni, Nicușor Dan pare să fi prins gustul puterii. Șeful statului a recunoscut în cadrul unei emisiuni TV că își dorește un al doilea mandat, explicând că marile schimbări în societate nu se pot face într-un singur ciclu de guvernare.

„E devreme, dar în principiu îmi doresc. Sunt în politică de zece ani și am înțeles că să faci schimbări în societate necesită timp,” a declarat Nicușor Dan.

Sursa foto: Profimedia

