Cristina Corpaci
20 oct. 2025, 19:11, Știri
Nicușor Dan avansează un nou termen pentru tăierea pensiilor magistraților: anul acesta

Nicușor Dan a avansat, luni seara, un nou termen de rezolvare a pensiilor magistraților, respectiv anul 2025. 

Șeful statului a declarat la Antena 1 că este un moment emoțional. „Ce e important, în opinia mea, este că există voință la nivelul coaliție de guvernare. CCR a găsit o problemă si respectăm deciziile”.

Nicușor Dan reiterează că problema pensiilor magistraților va fi rezolvată.

„Am asistat la mai multe discuții de coaliție. Eu cred că în cursul anului 2025 problema va fi rezolvată. … Anul ăsta vom avea o nouă prevedere legală care să treacă de CCR, inclusiv avizul CSM, așa cum a spus Curtea se va respecta.  Oamenii au dreptate, am fi dorit să se înceapă întâi cu tăierea”, a mai spus Nicușor Dan.

