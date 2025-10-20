Președintele Nicușor Dan spune că premierul Bolojan nu ar trebui să DEMISIONEZE după decizia CCR: „Nu e o chestiune atât de importantă”

Președintele Nicușor Dan a declarat că nu consideră că există motive pentru ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze în urma deciziei Curții Constituționale privind pensiile magistraților.

Întrebat dacă premierul Bolojan ar trebui să facă un pas în spate după hotărârea CCR, șeful statului a răspuns ferm:

„Nu, nicidecum. Am spus asta de mai multe ori. Dreptul e o știință respectabilă, numai că textele sunt interpretabile. Unii judecători au spus că așa e, alții au spus că nu e așa. Nu e o chestiune atât de importantă, încât un guvern să-și dea demisia,” a spus Nicușor.

