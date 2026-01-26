Potrivit unei anchete realizate de Reporter de Iași, Emanuel Ungureanu – liberalul care a jucat ca a doua „mână moartă” la o licitație controversată – ar fi primit și recompensa. După ce, în 2014, l-a ajutat pe Costel Alexe, actualul șef al Consiliului Județean Iași, să ia 500 mp la Aroneanu printr-o licitație „cu cântec”, în data de 29 decembrie 2022 a fost transferat – tot de Alexe – la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) la Consiliul Județean și „cercul” s-a închis.

Anterior, în 2021, Emanuel Ungureanu lucrase la Profile Business Consulting, firmă a Alinei Hăilă, fosta mâna dreaptă a lui Relu Fenechiu (PNL).

În numai trei ani, Ungureanu a sărit de la un venit net lunar de 2.000 lei la unul de 7.135 lei, mai mult decât triplu.

Potrivit Reporter de Iași

Aceeași sursă mai dezvăluie că majoritatea salariilor din Consiliul Județean Iași depășesc 2.000 euro/net/lună, iar mulți dintre cei aflați pe statul de plată sunt veniți pe filieră politică.

Spre exemplu, directoarea economică Arvinte a avut în 2024 o medie netă de 30.369 lei/lună = 6.073 euro/lună din patru surse și a devenit, astfel, unul dintre cei mai bine plătiți bugetari din Iași.

Mutare făcută între Crăciun și Revelion

Pe data de 29 decembrie 2022, Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, a semnat o dispoziție „privind transferul la cerere al domnului Mihail-Emanuel Ungureanu în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi”.

După cum se poate observa, mutarea s-a făcut între Crăciun și Revelion.

Anterior, Emanuel Ungureanu lucrase, vreme de 10 luni, în funcția de consilier principal la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

În 2021, fusese salariat al Profile Business Consulting, firma Alinei Hăila, fostă parteneră a lui Relu Fenechiu (ex-ministru PNL al Transporturilor).

Emanuel Ungureanu: „Nu am ce să comentez. Este o speculație, o greșeală din punctul meu de vedere”

Contactat de Reporter de Iași, Emanuel Ungureanu nu a dorit să comenteze.

Reporter de Iași : Sunt colegi din CJ și din PNL care spun că transferul dvs. din 2022 de la APIA la CJ a fost ca un soi de recompensă a lui Costel Alexe pentru dvs. pentru ajutorul dat la licitația de la Aroneanu. Cum comentați?

: Sunt colegi din CJ și din PNL care spun că transferul dvs. din 2022 de la APIA la CJ a fost ca un soi de recompensă a lui Costel Alexe pentru dvs. pentru ajutorul dat la licitația de la Aroneanu. Cum comentați? Emanuel Ungureanu : Nu am ce să comentez. Este o speculație, o greșeală din punctul meu de vedere. Nu are nicio legătură.

: Nu am ce să comentez. Este o speculație, o greșeală din punctul meu de vedere. Nu are nicio legătură. Reporter de Iași : Totuși, cum ați ajuns să participați la licitația de la Aroneanu, v-a rugat Costel Alexe sau care a fost contextul?

: Totuși, cum ați ajuns să participați la licitația de la Aroneanu, v-a rugat Costel Alexe sau care a fost contextul? Emanuel Ungureanu : Nu m-a rugat nimeni. Și prefer să nu comentez, datele sunt publice.

: Nu m-a rugat nimeni. Și prefer să nu comentez, datele sunt publice. Reporter de Iași : Acum, la Consiliu, cu ce vă ocupați, care este fișa postului?

: Acum, la Consiliu, cu ce vă ocupați, care este fișa postului? Emanuel Ungureanu: Sunt încadrat în programul pentru școli, în cadrul serviciului pentru probleme guvernamentale și mă ocup de-un program care este gestionat în colaborare cu APIA (n.red. – „Laptele și cornul”).

Dacă Emanuel Ungureanu venea din exterior, trebuia sa dea concurs pentru a fi angajat la CJ. Astfel, aducerea sa prin transfer ar fi ocolit procedura de selecție și i-ar fi permis permanentizarea pe post.

Fișa postului lui Ungureanu este destul de străvezie, mai notează Reporter de Iași, acesta fiind – practic – un dispecer între furnizori și beneficiari, nimic complicat, în cadrul programului „Laptele și cornul”.

Iar pentru asta, potrivit declarației de avere completată în iunie 2025, a fost retribuit, în anul anterior, cu 7.135 lei/net, medie lunară, echivalentul a aproape 1.500 de euro.

Șefa banilor din CJ Iași, 6.073 euro net lunar

Conform informațiilor Reporter de Iași, unul dintre cei mai bine plătiți bugetari ieșeni, în 2024, a fost Elena Arvinte. Aceasta îndeplinește funcția de director executiv la Direcția Economică a CJ.

204.712 lei ca director executiv CJ

18.588 lei salariu de la Euronest

118.878 lei indemnizație CA la ApaVital

22.260 lei ca cenzor ADR Nord Est

Total: 364.438 lei = 30.369 lei/net/lună = 6.073 euro/lunar

Fosta secretară a lui Costel Alexe – 11.500 lei lunar

Simona Cuciureanu, angajată la Consiliul Județean din 2022, a raportat pentru 2024 venituri de 137.754 lei, aproape 11.500 lei medie netă lunară.

Aceasta este fosta secretară a lui Costel Alexe de la sediul din Podu Roș al PNL .

. Tot ea este persoana pe numele căreia a fost înființată, în 2017, Concept Art Event SRL, firmă care a administrat inițial domeniul de la Sculeni al familiei Alexe.

Și tot ea era patroana din acte a site-ului de știri al PNL, Pulsul Ieșean.

Anterior, Cuciureanu a lucrat la Euroregiunea Siret Prut Nistru, o asociație constituită din mai multe CJ-uri, printre care și cel din Iași.

Holicov, șef serviciu la Consiliul Județean Iași, 10.725 lei lunar

Titica Holicov este șef serviciu la Consiliul Județean Iași.

Din această funcție a încasat, medie netă lunară pe parcursul anului 2024, câte 10.725 lei.

Soțul său, Petru Holicov, este primarul PNL al comunei Sinești și a fost retribuit în 2024 cu câte 9.536 lei net lunar.

Aproape 2.000 de euro ca primar al unei comune cu 3.000 de locuitori, mai scrie Reporter de Iași.

Ana-Maria Minea a câștigat în 2024 o sumă medie netă pe lună de 8.138 lei, venit aferent funcției de consilier principal în CJ Iași.

Soțul său, penelistul Marius Minea, este angajat al ApaVital, compania de apă a CJ, cu un salariu de 6.708 lei net pe lună.

Același Minea este și consilier județean PNL, adică încă 1.000 de lei net pe lună. (articolul integral poate fi parcurs AICI)

