Bolojan se întâlnește miercuri cu cancelarul german Friedrich Merz. Ce vor discuta cei doi

26 ian. 2026, 14:34, Știri politice
Săptămâna aceasta, Ilie Bolojan va efectua o vizită oficială în Republica Federală Germania. Aici, premierul României se va întâlni cu cancelarul german Friedrich Merz, la data de 28 ianuarie 2026 (miercuri). Agenda vizitei conține, printre altele, și întrevederi cu mai multe oficialități, având loc și o conferinţă de presă comună cu cei doi înalți oficiali. 

Potrivit informațiilor, vizita „se înscrie în cadrul relației cu caracter strategic dintre România și Germania și are ca obiectiv consolidarea acestui parteneriat, cu accent pe domenii de interes actual și de perspectivă, precum cooperarea economică și comercială, afacerile europene și securitatea”.

Ilie Bolojan va avea întrevederi cu reprezentanţi ai Parlamentului Federal (Bundestag), ai Camerei Germane de Comerţ şi Industrie, ai Federaţiei Industriilor, ai Consiliului Central al Evreilor din Germania și cu cei ai mediului asociativ românesc din Germania.

Ce conține agenda vizitei

Marți după-amiază, 27 ianuarie 2026

  • Premierul României se va întâlni cu Peter Adrian, preşedintele Camerei Germane de Comerţ şi Industrie
bolojan

Ilie Bolojan, premierul României, va participa într-o vizită specială în Germania / foto: Shutterstock

Miercuri, 28 ianuarie 2026

  • În prima parte a zile, Ilie Bolojan se va întâlni cu Josef Schuster, preşedintele Consiliului Central al Evreilor din Germania;
  • Va avea o întrevedere și cu Andrea Lindholz, vicepreşedintele Parlamentului Federal;
  • Întrevedere cu Annegret Kramp-Karrenbauer, preşedintele Fundaţiei Konrad Adenauer;
  • Întrevedere cu Jens Spahn, liderul Grupului Parlamentar CDU;
  • Va lua parte la un dejun de lucru alături de Tanja Gonner, preşedintele Federaţiei Industriilor;
  • Va fi primit la sediul Cancelariei Federale de Friedrich Merz și va fi susținută o conferință de presă comună.

De asemenea, Ilie Bolojan va depune o coroană la Memorialului Evreilor Ucişi în Europa şi va vizita Memorialul. Acolo, prim-ministrul României se va întâlni cu Uwe Neumarker, directorul Fundaţiei Memorialului Evreilor Ucişi din Europa. Au fost programate și alte întrevederi în cadrul vizitei speciale din această săptămână. Bolojan se va întâlni și cu reprezentanții Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlament, precum și cu cei ai mediului asociativ românesc. Întrevederea va avea loc la Ambasada României de la Berlin.

Cine îl însoțește pe premier?

Pe listă se numără Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, deputat Ovidiu Ganț, precum și generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării. Ilie Bolojan va fi însoțit și de Mihai Jurca, şeful Cancelariei prim-ministrului şi de Adriana-Loreta Stănescu, ambasadorul României în Republica Federală Germania, notează antena3.ro.

