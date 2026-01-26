Diana Buzoianu caută şef la Romsilva. Care este salariul pe care îl va primi

După ce a găsit director pentru Apele Române, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, caută acum director pentru Romsilva. Zguduită de mai multe scandaluri de corupţie, instituţia are nevoie să fie condusă de profesionişti „care ar putea candida pentru postul de director general Romsilva”. Ministrul încearcă să-i convingă pe silvicultori să se înscrie la concurs folosind citate motivaţionale.

Ministrul Mediului îl scoate din pădure pe viitorul director Romsilva şi îl aduce în dialog „cu partenerii sociali, academici”. Printre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească acesta se numără: capacitatea de a crește suprafața împădurită, capacitatea dovedită de a integra tehnologiile digitale sau inovatoare în procesele instituției, capacitatea de a lua măsuri pentru a combate corupția în cadrul instituției, capacitatea de a implementa măsuri pentru transparentizarea instituției, capacitatea de a colabora cu parteneri sociali, academici, experiență în elaborarea de lucrări științifice în domeniul silviculturii, capacitatea de dialog cu partenerii sociali, academici”.

„Vă rog să ajutați să dați această postare mai departe profesioniștilor care ar putea candida pentru postul de director general Romsilva. Este, pe scurt, descrierea procesului de selecție ca să poată fi înțeles de orice candidat. Ca Romsilva să aibă un viitor mai bun, însă, este nevoie acum să se înscrie cât mai mulți oameni de bună credință care să aibă dosarele complete. Este important ca această competiție să fie între oameni serioși, reformiști, nu să avem la final de zi o competiție doar între oameni ai sistemului care au fost mână în mână cu mafia lemnului în ultimii ani. Procesul de înscriere poate fi găsit la https://www.rosilva.ro/…/procedura_de_desemnare_a…”,transmite ministrul, pe facebook.

„Candidații din lista scurtă sunt cei care merg mai departe la interviu” mai scrie ministrul Buzoianu, în postare. De asemenea, „candidații vor putea fi depunctați în baza unor informații publice/oficiale”.

„În documentul denumit ,,Profilul Directorului General”, începând cu pagina 23, sunt date exemple concrete de cum ar putea fi dovedite aceste competențe pentru a fi punctate. Evident, candidații pot aduce și alte dovezi decât cele menționate expres în documentul care detaliază ,,Profilul Directorului General”. Orice candidat de bună credință, profesionist va putea analiza fiecare criteriu în parte, așa cum sunt prezentate în documentul ,,Profilul Directorului General”, și va putea depune în dosarul propriu toate informațiile care să-i permită să fie punctat pentru fiecare criteriu de selecție în parte. Sunt trecute inclusiv, da, exemple de contexte în care candidații vor putea fi depunctați în baza unor informații publice/oficiale. Reforma Romsilva ține inclusiv de curajul vostru de a candida”, mai spune ministrul.

Potrivit informaţiilor publice, salariul directorului de la Romsilva ajunge la suma de 44.000 de lei brut.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Diana Buzoianu dă un director adjunct pe mâna ANI. „Un nou potențial caz grav de conflict de interese la Romsilva”

Diana Buzoianu avertizează că va lua măsuri mâine după prezentarea raportului Corpului de Control: „S-au petrecut lucruri prin încălcarea legii”