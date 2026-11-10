Nicușor Dan anunță că raportul pe alegerile anulate nu este gata, dar recunoaște că pe influența rusă nu există dovezi noi. „Pe influența rusă, în urmă cu un an, Procurorul General a prezentat niște fapte”

Președintele României Nicușor Dan a declarat în conferința-maraton din această seară că tabloul general al alegerilor este mai amplu și raportul nu este încă gata. Președintele susține că dovezi ale influenței ruse au fost deja prezentate de Procurorul General, anul trecut.
„Pe influența rusă în urmă cu un an, Procurorul General a prezentat niște fapte. Tabloul general este mult mai amplu. Cu campanii de dezinformare dovedite în multe din aceste țări și în momentul în care o să avem raportul, îmi doresc ca tot acest tablou general să fie prezentat publicului”, a declarat Nicușor Dan.
Președintele României a declarat și că în raportul alegerilor anulate există mai multe informații despre Călin Georgescu, în raportul alegerilor anulate, care „nu sunt în spațiul public”.
„În momentul în care eu, personal, intervenind criza politică, m-am oprit din toate discuțiile cu instituțiile implicate în elaborarea raportului despre alegeri și despre influența rusă, pot să vă spun că existau mai multe informații interesante despre parcursul domniei sale (n.r. Călin Georgescu) și care nu sunt în momentul ăsta în spațiul public și ele toate vor fi în raportul acela”, a declarat Nicușor Dan.
Președintele României a mai adăugat că a existat și o neregulă financiară la alegerile anulate, unde un candidat a anunțat zero cheltuieli de campanie, făcând referire la Călin Georgescu.
„A fost o neregulă evidentă financiară. Un candidat a anunțat zero cheltuieli de campanie și sunt dovezi evidente de sume consistente care au fost cheltuite în această campanie și investigațiile aici sunt în curs pe urma banilor”, a declarat Nicușor Dan.
Președintele a anunțat public conferința de presă cu 24 de ore înainte. Anunțul a fost făcut prin intermediul unui videoclip postat pe pagina sa oficială de Facebook. Videoclipul vine însoțit și de un mesaj în care Nicușor Dan îi invită pe români să urmărească declarațiile sale de la Palatul Cotroceni.
„Despre provocările ultimelor luni și prioritățile pentru perioada următoare voi vorbi deschis în cadrul unei conferințe de presă, care va avea loc marți, 10 noiembrie, de la ora 19:00 la Palatul Cotroceni. Vă invit să urmăriți”, a scris președintele pe pagina personală de Facebook, cu mai puțin de 24 de ore înainte de ora la care este programată evenimentul.