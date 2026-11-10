Nicușor Dan: „O aducere AUR la guvernare ar fi însemnat o prăbușire rapidă pentru România, prăbușirea ratingului de țară într-o saptămână / Pentru simpatizanții AUR am toată simpatia, îmi pare rău că nu am avut mai multe ocazii de a dialoga”

Președintele Nicușor Dan a explicat în cadrul conferinței-maraton din această seară de la Palatul Cotroceni de ce nu a vrut ca partidul AUR să intre la guvernare. El a susținut că intrarea partidului în Guvernul României ar fi însemnat o prăbușire rapidă a economiei României și o prăbușire a nivelului de trai. Președintele susține și că ar fi fost afectate și relațiile externe ale României. Nicușor Dan a declarat și că pentru simpatizantiia AUR are toată simpatia, îmi pare rău că nu am avut mai multe ocazii de a dialoga.

„Voi răspunde, în esență, la patru întrebări. (…) De ce, deși am toată simpatia pentru simpatizanții AUR, o aducere AUR la guvernare ar fi însemnat o prăbușire economică rapidă pentru România și o prăbușire a nivelului de trai și o afectare a relațiilor externe ale României, inclusiv a securității statului? A treia întrebare. De ce alegerile anticipate ar fi dus, de asemenea, la o prăbușire economică rapidă și la o prăbușire a nivelului de trai?”, a declarat președintele României.

Nicușor Dan, mesaj de pace pentru simpatizanții AUR

Președintele României le-a transmis un mesaj simpatizanților AUR cărora le spune că are toată simpatia pentru ei și îi înțelege pentru că și el a fost la proteste și înțelege ce înseamnă să fii revoltat.

„Și aici o să încep cu, tangențial, o discuție despre simpatizanții AUR, pentru care am toată simpatia. Și îmi pare rău că n-am avut mai multe ocazii de a chiar dialoga și cumva dialogul a fost înlocuit din toate părțile cu slogane. Am simpatie și pentru că am fost în situația de a critica statul, am fost în situația de a participa la proteste, cred că la câteva sute, de a da statul în judecată, cred că de sute de ori, de a câștiga și de a nu se întâmpla nimic. Deci înțeleg foarte bine ce înseamnă să fii revoltat pe statul român. Și cred că ăsta este principalul motiv pentru care simpatizanții AUR simpatizează AUR.”, a declarat președintele României.

Nicușor Dan: AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea ratingului de țară

Nicușor Dan

„Și ca să o spun foarte, foarte direct, AUR la guvernare ar fi însemnat, într-o săptămână, retrogradarea ratingului de țară. Acum, nu trebuie să demonstrez nici eu, nici alții că AUR este un partid populist. E suficient ca piața financiară să te numească populist și să se comporte cu tine ca atare. Și asta e situația.

AUR este considerat partid populist de întreaga piață financiară, investitori, agenții de rating. Am câteva zeci de studii, pot să vi le pun la dispoziție, care spun că, într-o țară în care un partid populist ajunge la guvernare, automat crește rata dobânzii cu care respectiva țară se împrumută.”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a anunțat conferința-maraton cu doar 24 de ore înainte

Președintele a anunțat public conferința de presă cu 24 de ore înainte. Anunțul a fost făcut prin intermediul unui videoclip postat pe pagina sa oficială de Facebook. Videoclipul vine însoțit și de un mesaj în care Nicușor Dan îi invită pe români să urmărească declarațiile sale de la Palatul Cotroceni.

„Despre provocările ultimelor luni și prioritățile pentru perioada următoare voi vorbi deschis în cadrul unei conferințe de presă, care va avea loc marți, 10 noiembrie, de la ora 19:00 la Palatul Cotroceni. Vă invit să urmăriți”, a scris președintele pe pagina personală de Facebook, cu mai puțin de 24 de ore înainte de ora la care este programată evenimentul.