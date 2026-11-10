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Imagini din cel mai lung tunel de autostradă din România. În ce stadiu se află lucrările și cum arată galeriile „tunelurilor pentru urși”

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Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a publicat imagini cu galeriile „tunelurilor pentru urși”. Lucrările pe sectorul autostrăzii A1 Margina-Holdea au ajuns la 82%. Structurile sunt realizate în proporție de 75%, iar pe tuneluri continuă lucrările la galeriile interioare și la instalații.

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După finalizarea tronsonului Margina-Holdea, estimată pentru prima jumătate a anului viitor, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă între Boița și Nădlac, pe o distanță de peste 360 de kilometri.

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Imagini din cel mai lung tunel de autostradă din România. În ce stadiu se află lucrările și cum arată galeriile „tunelurilor pentru urși”

Imagini din cel mai lung tunel de autostradă din România. În ce stadiu se află lucrările și cum arată galeriile „tunelurilor pentru urși”. Foto: Facebook/DRDP Timișoara.

DRDP Timișoara a explicat în ce stadiu se află lucrările

„82% este stadiul fizic al lucrărilor pe sectorul A1 Margina-Holdea, la începutul lunii noiembrie. La principalele categorii de lucrări, situația este următoarea:

Sectorul D, zona Margina: Se execută lucrări de așternere a stratului de bază.

Structuri (pasaje și viaducte): stadiu de realizare 75%

  • La pasajul din zona Margina se armează placa de suprabetonare.
  • La pasajul de peste 1 km au fost montate toate grinzile, iar în prezent se lucrează la montarea predalelor.
  • La viaductul dintre cele două tuneluri a fost finalizată placa de suprabetonare pe ambele căi.

Tuneluri: În galeriile tunelului lung continuă lucrările la structura interioară: armarea, cofrarea și betonarea radierului, respectiv hidroizolația, armarea și betonarea cămășuielii finale.

Instalații: A început execuția infrastructurii pentru sistemele ITS din interiorul tunelurilor.

Iluminat: În zona mediană, pe sectoarele unde lucrările sunt avansate, au fost montați stâlpii de iluminat prevăzuți în proiect.

Bonus: Pentru cei interesați, pe canalul YouTube al DRDP Timișoara găsiți un video amplu, cu imagini filmate în interiorul galeriilor tunelurilor de pe A1 Margina – Holdea.

Antreprenor: Asocierea UMB GRUP & Euro-Asfalt”, arată DRDP Timișoara pe Facebook.

Imagini din cel mai lung tunel de autostradă din România. În ce stadiu se află lucrările și cum arată galeriile „tunelurilor pentru urși”

Imagini din cel mai lung tunel de autostradă din România. În ce stadiu se află lucrările și cum arată galeriile „tunelurilor pentru urși”.

Sursă foto & video: DRDP Timișoara

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