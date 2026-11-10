Imagini din cel mai lung tunel de autostradă din România. În ce stadiu se află lucrările și cum arată galeriile „tunelurilor pentru urși”.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a publicat imagini cu galeriile „tunelurilor pentru urși”. Lucrările pe sectorul autostrăzii A1 Margina-Holdea au ajuns la 82%. Structurile sunt realizate în proporție de 75%, iar pe tuneluri continuă lucrările la galeriile interioare și la instalații.

După finalizarea tronsonului Margina-Holdea, estimată pentru prima jumătate a anului viitor, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă între Boița și Nădlac, pe o distanță de peste 360 de kilometri.

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DRDP Timișoara a explicat în ce stadiu se află lucrările

„82% este stadiul fizic al lucrărilor pe sectorul A1 Margina-Holdea, la începutul lunii noiembrie. La principalele categorii de lucrări, situația este următoarea:

Sectorul D, zona Margina: Se execută lucrări de așternere a stratului de bază.

Structuri (pasaje și viaducte): stadiu de realizare 75%

La pasajul din zona Margina se armează placa de suprabetonare.

La pasajul de peste 1 km au fost montate toate grinzile, iar în prezent se lucrează la montarea predalelor.

La viaductul dintre cele două tuneluri a fost finalizată placa de suprabetonare pe ambele căi.

Tuneluri: În galeriile tunelului lung continuă lucrările la structura interioară: armarea, cofrarea și betonarea radierului, respectiv hidroizolația, armarea și betonarea cămășuielii finale.

Instalații: A început execuția infrastructurii pentru sistemele ITS din interiorul tunelurilor.

Iluminat: În zona mediană, pe sectoarele unde lucrările sunt avansate, au fost montați stâlpii de iluminat prevăzuți în proiect.

Bonus: Pentru cei interesați, pe canalul YouTube al DRDP Timișoara găsiți un video amplu, cu imagini filmate în interiorul galeriilor tunelurilor de pe A1 Margina – Holdea.

Antreprenor: Asocierea UMB GRUP & Euro-Asfalt”, arată DRDP Timișoara pe Facebook.

Sursă foto & video: DRDP Timișoara